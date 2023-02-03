أدى 76 مفتشا من إدارة تفتيش العمل بالهيئة العامة للقوى العاملة القسم أمام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد لنيل صفة الضبطية القضائية.



وأكد الخالد، في كلمته للمفتشين، على دور تفتيش العمل في ضبط وتهيئة سوق العمل، وجعلها أكثر شفافية لدفع عجلة الإنتاج، مذكرا المفتشين بأداء أعمالهم على الوجه الذي رسمه القانون واللوائح التنظيمية وبما أتيح لهم من صلاحيات لحفظ حق الجميع، وتأدية تلك المهمة الجسيمة بأمانة ونزاهة وحياد كما تمنى لإخوانه المفتشين التوفيق والسداد في أعمالهم.



حضر قسم المفتشين مدير عام الهيئة بالتكليف مرزوق العتيبي، ونائب المدير العام لحماية القوى العاملة بالتكليف فهد المراد، وخالد الطوالة.