تستضيف الجامعة الأمريكية في الكويت المؤتمر الدولي السنوي الثامن للجمعية الكويتية لاختلافات التعلم بالتعاون مع الجمعية البريطانية للديسليكيا، حيث سيقام المؤتمر في الحرم الجامعي بالسالمية من 10 إلى 12 فبراير، وذلك تحت عنوان «حلول تطبيقية لدعم عسر القراءة».



ويهدف هذا البرنامج إلى تفسير وفهم المشكلات التي يواجهها المتعلمون الذين يعانون من عسر القراءة، كما يعرف المختصون بالأساليب والموارد المناسبة لدعم المتعلمين في مختلف البيئات التعليمية، وتشارك د.هدى شعبان المنسق العام للمؤتمر واستشاري التقييم والتطوير بالجمعية، وكايلي تشانغ المدرب والاستشاري في جمعية عسر القراءة البريطانية، ولين لوفيل محاضرة ورئيسة الدورة التدريبية.



وسيتيح المؤتمر لجميع الحاضرين هذا العام فرصة إكمال برنامج المستوى الثاني المعتمد من الجمعية البريطانية للديسليكيا BDA والخاص بتعزيز الوعي بعسر القراءة، كما يمكن للحاضرين الانضمام إلى جلسة إضافية بعنوان «عسر الحساب: التعريفات والاستراتيجيات الرئيسية للدعم» للتعرف على عسر الحساب وكيفية دعم المتعلمين الذين يعانون من هذا النوع من الصعوبات.



ويساعد هذا البرنامج المهنيين في مجال التعليم أو المختصين والمهتمين بعسر القراءة الذين يتطلعون للحصول على تدريب معتمد في هذا المجال، وقد تم تصميم جميع دورات الجمعية لتمكين الأفراد أو المجموعات من بناء مسار فردي لمعرفة وفهم واكتساب خبرة التعامل مع عسر القراءة.



للتسجيل في المؤتمر حضوريا أو عبر المنصات الافتراضية يرجى ملء الاستمارة عبر الرابط



https://kaldkuwait.wufoo.com/forms/rdgbw1k0opook7/؟fbclid=PAAaaVe-I32_anezhKT8yQ5D11QVlUrvp3Ii5vEL9oUg3IOy0t2StPSJMLf00