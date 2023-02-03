تطول الشرطة اتهامات جديدة باستخدام القوة المفرطة بعد وفاة أميركي من أصل أفريقي مبتور الساقين في كاليفورنيا، حيث قتل بأيدي شرطة في مدينة هانتغتون بارك أثاء تدخلها لوقف هجوم بسكين. وأثارت مقاطع فيديو مختلفة لمحاولة اعتقال أنتوني لوي جدلا الأربعاء.



فقد أظهرت صور التقطها مارة الرجل البالغ من العمر 36 عاما وهو يترك كرسيه المتحرك ليحاول الركض على ما تبقى من ساقيه بينما يوجه عدد من رجال الشرطة أسلحتهم إليه.



لم تظهر اللقطات بشكل واضح ما جرى لاحقا، ولكن ثبت أن عناصر الشرطة أطلقوا النار على لوي، ما أدى إلى وفاته.



وكانت محاولة الاعتقال جرت الخميس الماضي، لكن مقاطع الفيديو لم تظهر إلا مؤخرا وسط جدل إثر تعرض رجل أسود آخر هو تايري نيكولز (29 عاما)، للضرب المبرح على يد شرطة ممفيس في أوائل يناير، ما أدى إلى وفاته بعد 3 أيام.



وبحسب شرطة هانتغتون بارك وهي مدينة صغيرة واقعة في ضاحية لوس إنجيليس، فقد تدخل عناصرها خلال هجوم بسكين من قبل رجل على كرسي متحرك.