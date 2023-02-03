

محمد الجلاهمة



نفذت وزارة الداخلية ممثلة في قطاع العمليات والمرور حملة أمنية موسعة وجرى في الحملة تطويق منطقتي المهبولة والمنقف وأسفرت الحملة التي شارك فيها ما لا يقل عن 100 ضابط وضباط صف ودورية عن ضبط شخصين بحيازة مواد مخدرة و3 اشخاص كانوا في حالة غير طبيعية جراء تعاطي مخدرات أو مواد مسكرة، وكذلك ضبط مخالفي قانون إقامة، وتحرير نحو 310 مخالفات مرورية متنوعة منها مخالفات لدراجات توصيل طلبات.



وأكد مصدر امني لـ «الأنباء» ان الحملة اعد لها جيدا، حيث اقيمت في الفترة الصباحية وفي توقيت لا يتسبب في ازدحام او تأخير الموظفين ويحصد اكبر عدد من المخالفين والمطلوبين، مؤكدا ان المتعاطين وحائزي المخدرات والخمور احيلوا للمكافحة، أما المخالفون ومن لم يعثر معهم على اثبات فأحيلوا الى المخافر.