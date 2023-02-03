باتت سلطات جزيرة مينوركا، إحدى أكثر الوجهات السياحية المعروفة في إسبانيا، قادرة على الحد من عدد المركبات التي تدخلها، في خطوة ترمي إلى حماية بيئتها، على ما أعلن برلمان جزر البليار الإقليمي الأربعاء.



وتبنى البرلمان قانونا يتيح لحكومة الجزيرة «تقييد دخول أي نوع من السيارات ذات المحركات إلى مينوركا» و«فرض عدد أقصى من المركبات التي يمكنها السير في الجزيرة خلال فترة محددة»، بحسب نص القانون.



كذلك، يتيح القانون لسلطات الجزيرة الحد من عدد المركبات المستأجرة التي يمكن أن تدخل الجزيرة، ونص كذلك على تنظيم الأنشطة البحرية والخدمات والمنتجعات على الشواطئ. ومينوركا هي إحدى جزر البليار الثلاث الكبيرة إلى جانب مايوركا وإيبيزا، وتشتهر بمناظرها الطبيعية الخلابة.