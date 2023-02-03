اختتمت أول من امس منافسات الجولة الثالثة من بطولتي الشرق الأوسط لسباقات الفورمولا الإقليمية (اف ار) والإمارات لسباقات الفورمولا (اف فور) التي استضافتها مدينة الكويت للمحركات بالتعاون مع النادي الدولي الكويتي للسيارات بمشاركة 67 متسابقا من مختلف دول العالم.



وأسفرت منافسات «رايس وان» من بطولة الشرق الأوسط لسباقات الفورمولا الإقليمية «اف ار» عن تتويج المتسابق أندريا كيمي بالمركز الأول في حين جاء المتسابق رافاييل كمارا ثانيا وماري بويا ثالثا.



وأحرز المتسابق أندريا كيمي المركز الأول في منافسات «رايس تو» من البطولة في حين جاء المتسابق رافاييل فيلاقوميز ثانيا ولورنزو فلوكسا ثالثا.



وتوج المتسابق تايلور برنارد المركز الأول في منافسات «رايس ثري» من البطولة نفسها في حين جاء المتسابق رافاييل كمارا ثانيا ولورنزو فلوكسا ثالثا. وفاز المتسابق أوغو أوغوجوكو بالمركز الأول في منافسات «رايس وان» من بطولة الإمارات لسباقات الفورمولا «اف فور» تلاه جيمس وهارتون ثم المتسابق توككا تابونين ثالثا.



كما فاز المتسابق توككا تابونين بالمركز الأول في منافسات «رايس تو» من بطولة الإمارات تلاه جيمس وهارتون ثانيا ثم المتسابق فاليريو رينيسيليا ثالثا.



وتوج المتسابق جيمس وهارتون بالمركز الأول في منافسات «رايس ثري» من البطولة تلاه فاليريو رينيسيليا ثانيا ثم المتسابق زاشاري ديفد.



من جانبه، قال المدير العام لمدينة الكويت للمحركات محمد العبدالرزاق في تصريح صحافي على هامش الختام إن مدينة الكويت للمحركات تمكنت من استضافة البطولتين بنجاح، متطلعا لإقامة واستضافة المزيد من الأحداث والبطولات الرياضية مستقبلا.