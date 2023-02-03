الدوحة - فريد عبدالباقي



بدأت العاصمة القطرية الدوحة في استقبال الوفود المشاركة في النسخة التاسعة من الدورة الرياضية لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي، التي ستنطلق غدا وتستمر حتى 10 الجاري، بمشاركة الجامعات والمؤسسات التعليمية وهي: جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب «الكويت»، وجامعة حمد بن خليفة «المستضيف»، وجامعة قطر، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا «قطر»، وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية وجامعة السلطان قابوس «سلطنة عمان»، وجامعة طيبة، وجامعة القصيم، وجامعة الملك خالد، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة جازان، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، والجامعة السعودية الإلكترونية «السعودية»، وأخيرا جامعة الإمارات «الإمارات».



وتشهد النسخة التاسعة من الدورة مشاركة 581 طالبا، يمثلون 16 جامعة من مختلف جامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون الخليجي، يتنافسون في 6 لعبات هي: كرة القدم، الكرة الطائرة، البادل، تنس الطاولة، ألعاب القوى، السباحة أيضا.



وأصدرت اللجنة المنظمة للدورة جدول المباريات بعد عملية سحب القرعة التي جرت بالمسرح الرئيسي في جامعة حمد بن خليفة (المستضيف).



ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح البطولة في الـ6:00 مساء الغد، داخل قبة أكاديمية أسباير للتفوق الرياضي بحضور كبير من ممثلي الوفود المشاركة، وكبار الضيوف والزوار، ويشهد اليوم الافتتاحي انطلاق منافسات كرة القدم والطائرة غدا.



ويصل عدد المباريات للكرة الطائرة 24 مباراة خلال 6 أيام وتقام المنافسات على ملعبين كرة طائرة بقبة أسباير، فيما يصل عدد مباريات كرة القدم إلى 27 مباراة وتقام المنافسات على الملعب الداخلي بأسباير.



أما السباحة فستقام بالمسبح الأولمبي بأسباير وتشهد التنافس في 16 سباق على مدار 3 أيام وتبدأ المنافسات من الأحد حتى الثلاثاء.



والسباقات التي سيتم التنافس فيها هي 50 مترا ظهرا و200 متر حرة و200 متر فراشة و100م صدر و100×4 متر متنوع و100 متر حرة و50م صدر و100م ظهر و200م صدر و4×200 متر متتوع وحرة.



وستقام منافسات الجري خلال يوم واحد هو الاثنين المقبل بداية من الـ12:00 ظهرا حتى 5:30 مساء على مضمار الجري الخارجي في ستاد خليفة الدولي، والسباقات التي سيتم التنافس فيها هي 100م و200م و400م و800م والتتابع 4×100م.



وستقام منافسات البادل في ملاعب «بادل إن» بأسباير زون وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى 13 مجموعات، سيقام بينها 12مباراة خلال 3 أيام تبدأ من الأحد وتستمر حتى الثلاثاء.



وعلى صعيد تنس الطاولة فستشهد إقامة 15 مباراة على مدار 3 أيام من الأحد إلى الثلاثاء أيضا بملعب تنس الطاولة في قبة أسباير.



تحديد مقار الإقامة للوفود



كشف مدير الدورة فيصل المهندي عن تحديد أماكن الإقامة للوفود المشاركة في الدورة، وهي فندق العزيزية والشعلة وفندق أكاديمية أسباير، مشيرا إلى أن اللجنة المنظمة فضلت أن تقيم الوفود بالقرب من أماكن المنافسات لتسهيل مهمة التنقل وتوفير جميع سبل الراحة لجميع المشاركين.



جولات تعريفية



وسيتم على هامش منافسات الدورة تنظيم جولات تعريفية في الفترة الصباحية بعيدا عن المنافسات داخل المدينة التعليمية ومتحف قطر الوطني والمتحف الأولمبي، بالإضافة إلى أكاديمية أسباير، لتعريف الطلاب والزوار بهذه المعالم المميزة في دولة قطر.



وتحظى الدورة باهتمام كبير من جامعة حمد بن خليفة التي تأسست عام 2010، في ظل استضافتها للمرة الأولى بعد أن أقيمت في جامعة قطر خلال نسخة عام 1994.