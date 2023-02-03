محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد ان الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) تخطط إجراء تغييرات كبيرة في التصميمات وأعمال الهندسة الأولية المتعلقة بمشروع مجمع الزور للبتروكيماويات المخطط له بكلفة 10 مليارات دولار، فيما توقعت المجلة ان يتعرض المشروع ايضا لتأخيرات طويلة.



وأضافت ان من المتوقع أن تؤدي التغييرات الى المزيد من التأخير في استكمال التصميمات الهندسية الاولية، وفقا لمصادر صناعية مطلعة.



وقال أحد المصادر «ان اعمال التصميمات والهندسة الاولية لا تتناسب في الوقت الحالي مع ما تريد شركة كيبيك إنتاجه من المجمع، ولابد من اجراء تغييرات كبيرة على التصميمات وهذا يعني أن الأمر سيستغرق وقتا أطول بكثير حتى يكتمل اعداد التصميمات».



ففي سياق الاعلان عن خطتها السنوية التي اصدرتها مؤخرا، قالت الشركة إنها تخطط لطرح مناقصة عطاءات لعقد «التخطيط المؤسسي» لبرنامج تحديث مجمع الزور المتكامل، مضيفة أن تنفيذ العقد قد يستغرق ستة أشهر، بينما تعتزم طرح المناقصة في مايو من هذا العام.



وقالت إنه سيكون عقدا بمبلغ إجمالي مقطوع من خلال استخدام نموذج العطاءات بالممارسة.



ويستخدم هذا النموذج عدة جولات من تقديم الاسعار، حيث يتم حذف اسم الشركة التي تقدم أعلى عرض بعد كل جولة.



وبينما تقول خطة «كيبيك» السنوية إن الشركة تهدف إلى طرح مناقصة لأعمال التخطيط المؤسسي في مايو من هذا العام، تعتقد مصادر الصناعة أن المناقصة قد تتأخر بسبب استقالة الحكومة مؤخرا، والتي ذكر احد المصادر ان تأثيراتها ستكون كاسحة بالنسبة للمشروعات الكبرى في قطاع التكرير والبتروكيماويات في البلاد، وليس ثمة ما يدعو للاعتقاد بأن هذا المشروع سيكون محصنا من التأخير والتعطيل.