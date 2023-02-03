رشيد الفعم



تحفظت وزارة المالية على الزيادات المالية الواردة بالاقتراحات بقوانين بشأن مكافأة الطلبة، باعتبار أنها ستحمل ميزانية الدولة تكلفة مالية إضافية في ظل شح السيولة في الوقت الحالي.

وأكدت الوزارة في ردها الوارد في تقرير لجنة الشؤون التعليمية المدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء أن تحسين المستوى المعيشي لا يتمثل فقط في زيادة المكافآت الطلابية، مشيرة إلى أن الدعومات التي تمنحها الدولة للطلبة كالكتب المدعومة بنسبة 60% في مكتبة الطالب وغيرها لا يجب إغفالها.

ووافقت اللجنة على الاقتراحات بقوانين بشأن زيادة مكافأة الطلبة الجامعيين إلى 300 دينار شهريا، وللمقيمين بصورة غير قانونية، وصرف مكافأة شهرية للطالب الكويتي المتزوج من كويتية مقدارها 550 دينارا شريطة استمرار العلاقة الزوجية وعدم تقاضي إعانة اجتماعية من وزارة الشؤون.