عزل الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي النائبة الديموقراطية إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية رفيعة المستوى بسبب تصريحات تعود لعام 2019 قوبلت بتنديد على نطاق واسع باعتبارها معادية للسامية، وذلك بعد عامين من تجريد الديمقراطيين جمهوريين اثنين من مهامهما باللجنة.

وصوت مجلس النواب المنقسم بشدة لصالح عزل إلهان من اللجنة بتأييد 218 صوتا مقابل رفض 211، وعزا الجمهوريون الخطوة إلى تلك التعليقات التي اعتذرت عنها لاحقا.

وعزا الجمهوريون، الذين فازوا بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب في انتخابات نوفمبر بعدما كانوا يشكلون الأقلية لسنوات، الى رغبتهم في طردها من اللجنة بسبب تصريحات تضمنت تغريدة عام 2019 تشير فيها إلى أن أنصار إسرائيل في الساحة السياسة الأميركية مدفوعون بالمال وليس بالمبادئ.

وقال الجمهوري مايك لولر أثناء النقاش «الكلمات مهمة... إنها تؤدي إلى أذى. تحاسب النائبة بالكونغرس على أقوالها وأفعالها».

وقالت إلهان وديموقراطيون آخرون إن التغريدة صدرت قبل سنوات وإنها حذفت المنشورات واعتذرت في ذلك الوقت.

وقبل لحظات من قرار مجلس النواب إبعادها من اللجنة، صرحت إلهان بتحد «قيادتي وصوتي لن يتضاءلا إن لم أكن من أعضاء هذه اللجنة... سيصبح صوتي أعلى وأقوى».

وقالت في الماضي إن القوات الأميركية وقوات الدول الأخرى يجب أن تخضع لنفس معايير المساءلة عندما تلحق أفعالها الأذى بالمدنيين أو تقتلهم.

واعتبر الديموقراطيون الإطاحة بها، بقيادة رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، بمنزلة انتقام لتصويتهم في عام 2021 لصالح تجريد الجمهوريين بول جوسار ومارجوري تايلور غرين من مهامهما باللجنة بعد تصريحات تحريضية.

وإلهان، التي وصلت إلى الولايات المتحدة لاجئة من الصومال، هي النائبة الوحيدة أفريقية المولد في الكونغرس وواحدة من مسلمات قليلات فيه. وكانت في ترتيب لتصبح أكبر النواب الديمقراطيين في اللجنة الفرعية المعنية بأفريقيا بلجنة الشؤون الخارجية.