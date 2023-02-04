دمشق - هدى العبود

أكدت الفنانة غادة بشور لـ «الأنباء» أنها تقف أمام كاميرا الكاتب والمخرج طارق السواح من خلال مسلسل «قرار وزير»، إنتاج شركة قبنض للإنتاج الفني، واصفة العمل بأنه كوميدي اجتماعي تدور أحداثه حول قصة محام سابق تسلم منصب وزير ويفاجأ بعد فترة بصدور قرار غريب سينعكس على حياته وحياة والمحيطين به.



وعن دورها قالت: أجسد دور مدبرة بمنزل السيد الوزير، تربطني علاقة مع سائقه الخاص (الفنان محمد قنواع)، ويطلب مني نقل جميع المعلومات وما يجري من أحداث داخل المنزل، وأنا تجاوبت مع مطالبه لأنني أحببته، ووعدني بالزواج لأكتشف مستقبلا انه كان يبحث عن مصالحه، وتنتهي القصة دون زواج ويسبب لي الضرر بمكان عملي، وقد صور المسلسل بمدينة دمشق، انتظرونا بأحداث فعلا شائقة ومثيرة من خلال 30 حلقة من الكوميديا الاجتماعية.



ومن أبرز الفنانين المشاركين في المسلسل مع غادة بشور: جرجس جبارة، ريم عبدالعزيز، جيني إسبر، جمال العلي، عهد ديب، سيم شبلي، وتردد في الأوساط الفنية أن الفنان دريد لحام سيحل ضيفا على العمل.



وعن مسلسل «مربى العز» قالت بشور: وصلني النص من قبل الشركة، وبدأت بقراءته لشخصيتين سأختار احداهما، وكالعادة هناك اهتمام كبير من قبل صناع الدراما السورية، خاصة أعمال البيئة الشامية، فالجمهور السوري والعربي ينتظرها خلال شهر رمضان المبارك.

وشارك غادة في العمل كل من: عباس النوري، امل عرفة، نادين تحسين بيك، محمود نصر، نصر، روزينا لأذقاني، حسن خليل، إبراهيم شيخ، بلال قطان، وسيم السلاخ، خالد سكر، وغيرهم.



وختمت بشور: نستطيع القول ان دراما البيئة الشامية حجزت موقعها على فضائيات رمضان لعام 2023 من خلال «مربى العز»، إخراج رشا شربتجي، عن نص من تأليف علي معين صالح، بعد تحقيقهما نجاحا كبيرا في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «كسر عضم».



وعن الفيلم السينمائي الذي تقرأ نصه قالت: وصلني نص لفيلم سينمائي من احدى شركات الإنتاج بالقاهرة أقرأه الآن وبالتأكيد عندما يتم الاتفاق سأسافر لأوقع العقد، وصدقا لا أعرف اسم العمل وما وصلني ما سأقدمه خلال أحداث الفيلم.