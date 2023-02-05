

عبدالعزيز الفضلي



في إطار استعدادها للفصل الدراسي الثاني الذي ينطلق بعد غد الأحد، تعمل وزارة التربية على حصر أعداد منفذي الخدمة، وذلك لإعادة توزيعهم على المدارس وفق الحاجة.



جاء ذلك في كتاب وجهته وكيلة القطاع الاداري رجاء بوعركي لوكيل التعليم العام أسامة السلطان، وتلقت «الأنباء» نسخة منه، حيث قالت فيه انه بالإشارة إلى كتاب إدارة الخدمات العامة والمتضمن الإشارة إلى أنه قد تم توقيع عقود النظافة للمناطق التعليمية وإدارة التعليم الديني والمواقع التابعة لهم وفق التفصيل الوارد بكتابهم، والمنتهي بطلبهم مخاطبتكم للإيعاز للمناطق التعليمية المعنية وإدارة التعليم الديني لموافاتهم بحصر بأعداد منفذي الخدمة المنتدبين والمثبتين لديهم وفق الجدول المعد من قبلهم، وذلك ليتسنى لهم إعادة توزيع منفذي الخدمة وفق الحاجة الفعلية قبل بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023/2022.



فيجب الإيعاز لجهات الاختصاص باتخاذ ما يلزم وفق ما ورد بكتاب إدارة الخدمات العامة، وذلك حرصا على استقرار وانتظام الخدمات الأساسية في مدارس وزارة التربية.