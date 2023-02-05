

القاهرة: هناء السيد



شاركت الناقدة د. نرمين الحوطي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 54 من خلال ندوة «صلاح جاهين ومسرح الطفل» والتي حضرها الكاتب والناقد المسرحي أحمد خميس الحكيم والمؤلف المسرحي أحمد زحام والشاعر والمؤلف والمخرج والسيناريست شوقي حجاب.



وقالت الحوطي خلال الندوة ان صلاح جاهين كان مدرسة خاصة وعصورا بأكملها، وسابقا عصره، مشيرة الى ان مسرح الطفل يعد من أصعب أنواع الكتابة خاصة للفئة العمرية من عمر 2: 5 سنوات.



وأضافت إنه من خلال مسرح الطفل نستطيع أن نبني كل الفنون الأخرى، والليلة الكبيرة لصلاح جاهين خير مثال للعروض الفنية وفن مسرح العرائس الطفل.



وشددت على انه يجب أن نمزج لغتنا الشبابية بتراثنا الأدبي، وأن ندعم الأطفال للكتابة خاصة أن المسرح المدرسي للأسف بحالة من الاندثار في جميع الوطن العربي.



وأشارت الحوطي إلى امكانية أن يكون مسرح الطفل وسيلة لاثارة اهتمام الاطفال بالعلوم، ولتقديم مختلف المواد المدرسية والتعليمية بأسلوب شيق، يتقبله الطفل بسهولة، خاصة فيما يتعلق بالأحداث التاريخية الكبرى، وبالمواقف المهمة في حياة العلماء والمخترعين والابطال القوميين.



وقالت انه عن طريق المسرح يمكن ان نقدم للطفل أغنى مادة في الأدب والموسيقى وفنون الحركة والتشكيل وأن مسرح الاطفال هو المدخل الطبيعي لكى يتذوق الأطفال مختلف الفنون المسرحية، سواء اعتمدت على الكلمة أو الحركة أو الموسيقى.