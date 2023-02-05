

القاهرة - سامي عبدالفتاح



تستأنف اليوم مسابقة الدوري المصري بالجولة 17، التي يغيب عنها الأهلي (المتصدر) لمشاركته في بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب، حيث ستقام 4 مباريات تبدأ عصرا باستضافة غزل المحلة لنظيره حرس الحدود، واستضافة الداخلية لفريق اسوان، وفى الثامنة مساء بتوقيت الكويت يلعب الاتحاد السكندري مع الإسماعيلي، وسيراميكا مع انبي.



إلى ذلك، لم يعد البرتغالي فيريرا إلى مهام عمله مع الزمالك، وفقا لقرار مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور.



ويستعد الزمالك لمواجهة فريق فاركو غدا ضمن الجولة 17، وسيقود الفريق المدرب أسامة نبيه، وبرر مصدر مسؤول بالزمالك تأخر عودة فيريرا، بأن المترجم الخاص به موجود خارج مصر، وبالتالي لن يستطيع فيريرا العمل بدون المترجم.