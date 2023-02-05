

اختتمت أمس منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة الكويت للزوارق السريعة موسم (2022-2023) التي نظمتها لجنة الزوارق السريعة و(الويك بورد) في النادي البحري الرياضي الكويتي إذ تنافس المتسابقون على اللقب في ثلاث فئات.



وأسفرت نتائج تلك الجولة عن تتويج المتسابق بدر الدوسري ومساعده محمد العيسائي بلقب بطل الموسم في فئة (P.CLASS)، فيما أحرز كل من المتسابق خالد كرم ومساعده عادل الشريدة لقب بطل الموسم لفئتي (N.CLASS) و(B.CLASS).



وتوج بالمركز الأول في هذه الجولة بفئة (P.CLASS للزوارق من 19 إلى 25 قدم) المتسابق بدر الدوسري ومساعده محمد العيسائي، في حين حصد المتسابق حمد الشراح ومساعده حمد السليم المركز الثاني، وحل المتسابق أحمد الفصام ومساعده ناصر الفصام في المركز الثالث.



وفي فئة (B.CLASS للزوارق من 21 إلى 27 قدم) أحرز المتسابق خالد كرم ومساعده عادل الشريدة المركز الأول، فيما جاء المتسابق شريدة الشريدة ومساعده حمد السعيد بالمركز الثاني، وحل المتسابق خالد الجناعي ومساعده عيسى الخلفان بالمركز الثالث.



أما في فئة (N.CLASS للزوارق من 27 إلى 32 قدما) فقد حل المتسابق محمد جمعة ومساعده سالم الهاجري بالمركز الأول، فيما جاء المتسابق خالد كرم ومساعده عادل الشريدة بالمركز الثاني، وأخيرا المتسابق محمد الشطي ومساعده محمد العيادة بالمركز الثالث.



وقال رئيس لجنة الزوارق السريعة والويك بورد، عضو مجلس إدارة النادي البحري علي الشمالي إن البطولة التي أقيمت على شاطئ المارينا تحت رعاية رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح شهدت منافسة قوية بين مختلف الفئات في جميع جولاتها.