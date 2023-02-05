برعاية الوكيل بالديوان الأميري الرئيس الفخري للجمعية الكويتية للفنون التشكيلية الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد، تقيم الجمعية مهرجان الكويت الخامس عشر للإبداع التشكيلي وذلك في تمام السابعة والنصف من مساء غد الإثنين السادس من فبراير 2023 في مقر الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية بحولي.



بهذه المناسبة، شدد رئيس الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية ورئيس اتحاد التشكيليين العرب ونائب رئيس الرابطة الدولية للفنون عبدالرسول سلمان، على أهمية هذا المهرجان الذي يتزامن مع الذكرى الـ 62 لاستقلال الكويت والذكرى الـ 32 لعيد التحرير، ويتم فيه توزيع الجوائز باسم المغفور له الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله وطيب الله ثراه، وجائزة المغفور له الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح - طيب الله ثراه، وجائزة الشيخة فتوح سلمان الصباح، وكذلك جائزة الشيخة سلوى صباح الأحمد الصباح في الإبداع التشكيلي مع 10 جوائز تقديرية.



وتابع السلمان: ان 91 فنانا يقدمون 138 لوحة تنوعت فيها الأساليب والاتجاهات في قوالب تشكيلية إبداعية تسعى لإبراز الجمال من حيث اللون والأشكال المتناغمة ونستطيع القول بأن العمل الفني في هذا المهرجان اكتسب قيمة ذاتية وتخطى النموذج التقليدي، ليقدم نموذجا جديدا لتأملات مختلفة تتعدى الزمان ليكون فننا مرآة صادقة لعصرنا في مختلف أنواع رقيه.



وأشار الفنان عبدالرسول سلمان قائلا: الجمعية مهد الفن والجمال ونبع لا ينضب من الإبداع الفني، نحرص دائما على تقديم كل ماهو أفضل مع إعطاء الفرص المناسبة للجميع للارتقاء بإبداعاتهم إلى مستويات متقدمة ومتطورة.