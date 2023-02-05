

يعقوب العوضي



تتواصل منافسات الدوري الممتاز لكرة اليد بإقامة 3 مباريات اليوم على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، فيلعب في الـ 4:30 كاظمة (6 نقاط) مع الفحيحيل (8 نقاط)، فيما يلتقي في الثانية القادسية (20 نقطة) مع اليرموك (5 نقاط) في الـ 6:15، وفي المباراة الثالثة يلتقي برقان (9 نقاط) مع السالمية (14 نقطة) في الـ 8:00. ويتطلع كاظمة بقيادة المدرب الإسباني انتوني الى صحوة تعيده الى منطقة الأمان في الترتيب العام ويبتعد عن خطر مراكز الهبوط خاصة بعد تعادله مع العربي في الجولة الماضية 26-26.



في المقابل، يتطلع الفحيحيل لتجاوز البرتقالي رغم صعوبة المهمة خاصة ان الأحمر لا يملك اي محترفين في صفوفه، كما أن مدربه وليد سالمين تقدم باستقالته أمس ومن المقرر ان تكون الجولة المقبلة هي الأخيرة له مع الأحمر..



وفي اللقاء الثاني يسعى القادسية متصدر الترتيب بقيادة المدرب بوزو الصربي لمواصلة الصدارة والابتعاد عن الكويت أقرب منافسيه، أما مدرب اليرموك الوطني خالد الملا فهو في موقف صعب وعليه تجاوز الإصابات التي لحقت بلاعبيه وتعويض نزيف النقاط للابتعاد عن مراكز الهبوط ولن تكون مهمته سهلة خاصة مع الجاهزية البدنية والفنية التي سيواجهها في الأصفر.



وضمن منافسات دوري الدرجة الأولى على صالة الشهيد في مقر اتحاد اليد بالدعية، تقام مباراتان الأولى في الـ 5:00، حيث يلتقي النصر (13 نقطة) مع الشباب (9 نقاط)، وفي الـ 7:00 يلتقي خيطان (16 نقطة) مع الجهراء (5 نقاط).