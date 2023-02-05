هادي العنزي



ذكر نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة السلة خليل الطاهر أن منتخبنا الوطني لكرة السلة يخوض معسكرا تدريبيا في تركيا، يستمر حتى 15 الجاري، تحضيرا للمشاركة في تصفيات كأس آسيا (النافذة الآسيوية الثانية)، مضيفا: «تنتظرنا مباريات مهمة في التصفيات الآسيوية، ونأمل أن يتحصل الأزرق على النتائج التي تؤهله لمواصلة المشوار، وسيلعب منتخبنا الوطني أولى مبارياته مع الإمارات 20 فبراير في الدوحة، تتبعها في اليوم التالي مواجهة قوية مع عمان، على أن تكون ثالث المباريات مع المستضيف القطري 22 الجاري».



وأكد الطاهر أن أزرق «السلة» سيلعب 3 مباريات خلال 3 أيام متتالية، بما يتطلب أن يكون بأفضل جاهزية فنية وذهنية.

وقال: «يعد المعسكر التركي مهما بدرجة كبيرة، لعبنا مباراتين وديتين، وتنتظرنا 3 أخرى، خلال الأيام المقبلة، تحضيرا لتحقيق أفضل النتائج في «الآسيوية»، وقد أظهر لاعبو المنتخب انضباطا كبيرا في تدريباتهم اليومية التي تقام على فترتين صباحية ومسائية»، لافتا إلى أن «الأزرق» يملك نقطتين جمعهما من خسارته أمام منتخبي فلسطين والعراق في النافذة الآسيوية الأولى التي أقيمت في فلسطين مايو الماضي.