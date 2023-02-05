

ينظم حاليا اتحاد التنس في مقره بمجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس دورة المدربين الدولية للمستوى الأول بإشراف للاتحاد الدولي للتنس، وتستمر حتى 12 فبراير الجاري، ويشارك في الدورة 20 دارسا ودارسة من الكويت وبعض دول منطقة غرب آسيا كالسعودية وقطر والبحرين والعراق، ويحاضر فيها مدير التطوير بالاتحاد الدولي للتنس لمنطقة غرب ووسط آسيا أمير برغي، ويساعده من الكويت د.عبدالله المحميد منسق الدورة.

وبهذه المناسبة، أقام اتحاد التنس مؤتمرا صحافيا تحدث فيه الشيخ أحمد الجابر رئيس الاتحاد، وقال: إننا نأمل أن يكون لدينا نخبة من المدربين المتميزين في المستقبل القريب، وشكر المحاضرين أمير برغي ود.عبدالله المحميد على جهودهما في الترتيب للدورة وإلقاء المحاضرات.

وأعرب أمير برغي عن سعادته بالعمل في الكويت وتعاونه مع الشيخ أحمد الجابر في هذه الدورة، متمنيا أن تعود بالفائدة على المدربين الكويتيين وغيرهم من الدارسين والدارسات.