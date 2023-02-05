

قامت شركة الملا وبهبهاني - الموزع المعتمد لسيارات ألفا روميو، ابارث، كرايسلر، دودج، فيات، جيب، رام وموبار في الكويت، برعاية سباق «رام هانيبال» لعام 2023 كراع رئيسي، والذي أقيم مؤخرا في مدينة الكويت لرياضة المحركات. وشارك أكثر من 700 متسابق في سباق «رام هانيبال» 2023 والذي تميز بالعديد من التحديات التي يعشقها محبو الرياضة وقوة التحمل مثل الركض لمسافات مختلفة، وتسلق الحواجز ذات الارتفاعات المختلفة، والمرور وتخطي عدة حواجز مليئة بالوحل، والنار، وغيرها من التحديات التي أضافت مزيدا من الإثارة على أجواء الفعالية والتي صاحبت المتسابقين مرورا بجميع هذه الحواجز وحتى خط النهاية. وقامت «رام» بإضافة المزيد من الإثارة من خلال «تحدي رام»، حيث تم وضع سيارتين «رام» على حواجز أرضية ذات ارتفاعات مختلفة، وقام المتسابقون بالعبور اسفل هذه السيارات وسط أجواء حماسية، اشعلها تشجيع الجمهور المتواجد في سباق «رام هانيبال».



وشهدت مسابقة «اسحب رام واربح» إقبالا كثيفا من الجمهور والمشاركين، رجالا ونساء على حد السواء، حيث تبارى المشاركون في محاولة جر سيارة «رام» بواسطة الحبال، لمسافة محددة في أسرع وقت. وحصل الفائزون على جوائز قيمة مقدمة من الملا وبهبهاني.



وحرص الحضور طوال الفاعلية على أخذ الصور التذكارية من خلال «السيلفي بوكس» مع المشاركين والفائزين في المسابقات المختلفة. وفي نهاية السباقات، تم توزيع الميداليات والجوائز على الفائزين في الفئات العمرية المختلفة، وسط تشجيع الحضور، الذي أبدى إعجابه الشديد بنجاح هذه الدورة وتطلعهم للمشاركة في السباق القادم في 2024.