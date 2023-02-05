

توج نادي اليرموك ببطولة الأندية العربية الخامسة للكراتيه للرجال والسيدات التي اختتمت أول من امس وشهدت مشاركة نحو 150 لاعبا ولاعبة مثلوا 17 ناديا من 8 دول عربية واستمرت على مدى يومين.



وجاء فوز اليرموك في البطولة التي أقيمت على صالته وشملت ست مسابقات قتالية واستعراضية بعد إحرازه 4 ميداليات ذهبية تلاه فريق الكويت برصيد 3 ميداليات ذهبية وبرونزيتين.



وحل نادي شباب الأهلي الإماراتي في المركز الثالث بعد نيله ذهبية وبرونزية، بينما احتل نادي النصر السعودي المرتبة الرابعة برصيد 4 ميداليات «فضيتان وبرونزيتان»، في حين حقق نادي الفتاة إنجازا طيبا بحلوله خامسا برصيد ثلاث ميداليات «فضية وبرونزيتين».



وقال رئيس اللجنة المنظمة رئيس نادي اليرموك أحمد الجاركي، إن البطولة ظهرت بمستوى فني عال في فئتي الرجال والسيدات وسط تنافس قوي بدليل حصول 10 أندية على ميداليات متنوعة.



وأشاد الجاركي بالنتائج الطيبة التي حققتها الأندية الكويتية، لاسيما اليرموك الذي حقق أربع ميداليات ذهبية من أصل 6، مهنئا اللاعبين واللاعبات على هذا الأداء المميز.



واعتبر أن الفوز باللقب جاء نتيجة عمل وجهود كبيرة تم التخطيط لها خلال الفترة الماضية، منوها بالجهود الكبيرة للجان العاملة في ضوء دعم الاتحاد العربي للعبة والهيئة العامة للرياضة.