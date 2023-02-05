

مبارك الخالدي - هادي العنزي



أكد رئيس جهاز الكرة بالنادي العربي علي مندني في تصريح لـ «الأنباء» ان العربي جاهز بدنيا وفنيا لخوض المواجهة النهائية لبطولة كأس سمو ولي العهد أمام السالمية غدا على ستاد جابر الدولي.



وقال: نتشرف بحضور سمو ولي العهد الداعم الكبير للرياضة والرياضيين وتكفي مصافحة سموه، إذ ان حضور سموه تكريم وتشريف لكل الرياضيين. أما فيما يتعلق بالمباراة المرتقبة، فالجهازان الفني والإداري للفريق يعملان وفق مبدأ ثابت وهو إعداد وتأهيل الفريق لخوض أي مباراة بكامل الجاهزية الفنية والبدنية وتحسبا لأي ظرف طارئ، ونحن ولله الحمد لا نعاني حتى الآن من أي غيابات.



وأضاف مندني: ركزنا في الحصص التدريبية الماضية على استمرار التحضيرات لخوض النهائي المرتقب، ونعلم ان لكل مباراة ظروفها، وعلى ذلك قام الجهاز الفني بدراسة فريق السالمية فنيا وهو خصم قوي ويستحق الاحترام والتحضير لإعداد السيناريو المناسب للمباراة، ونتمنى أن تخرج المباراة بالشكل اللائق فنيا للحضور الرسمي وأن يستمتع بها الجمهور الرياضي سواء في الملعب أو خارجه.



إلى ذلك، أكمل فريق السالمية تحضيراته للمباراة، بمعسكر داخلي مساء أمس لرفع الجاهزية الذهنية للاعبين، كما استعاد عددا من لاعبيه المصابين، بعدما سمح الجهاز الطبي بمشاركتهم في تدريبات الفريق. من جانبه، أكد مدير السالمية بدر الخالدي ان فريقه في أتم جاهزية فنية وبدنية لمواجهة العربي في قمة خاصة تحظى بتقدير كبير لدى جميع الرياضيين، وأسرة كرة القدم على وجه الخصوص، مضيفا انه بغض النظر عن النتيجة التي ستؤول إليها المباراة، فإن الجميع فائز في المحصلة النهائية.



وذكر أن السماوي يسعى للظفر بالكأس الغالية، رغم صعوبة الخصم الذي يعد من أكثر الفرق جاهزية في الفترة الأخيرة. وقال لـ «الأنباء»: «نأمل أن يقدم الفريقان مستوى فنيا رفيعا وممتعا، وآمل حضور أكبر عدد من الجماهير المحبة للكرة، وقد استعاد الفريق جميع العناصر المهمة، ونأمل أن يعود المعسكر الداخلي للفريق بالنتائج المرجوة نفسيا وفنيا».



إلى ذلك، يعقد اليوم في الـ 11:30 صباحا المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة بحضور مدرب ولاعب من كل فريق، ويسبق المؤتمر الاجتماع الفني الذي يقام في الـ 10:30 صباحا بحضور إداريي الفريقين ومراقب المباراة.