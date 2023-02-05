

ناصر العنزي - يحيى حميدان



استغل الفحيحيل ظروف النصر وحقق فوزا كبيرا عليه بنتيجة 4-1 على ستاد ثامر مساء أمس ضمن مباريات الجولة 12 من دوري «زين» الممتاز. ورفع «الأحمر» رصيده إلى 15 نقطة في المركز السادس مؤقتا، فيما تجمد رصيد «العنابي» عند 14 نقطة في المركز الثامن.



سارت مجريات الشوط الأول عكس ما يتمناه النصر بشكل كامل، فالفريق ظهر بصورة باهتة وارتكب مدافعه الأيسر معاذ الظفيري خطأ في منطقة الجزاء بعرقلته لاعب الفحيحيل لويز فرناندو، ليحتسب الحكم عبدالله الكندري ركلة جزاء نفذها فواز الرشيدي بنجاح محرزا الهدف الأول لـ «الأحمر» (27).



وتلقى «العنابي» ضربتين موجعتين بعد طرد لاعبيه خالد شامان لضربه لاعب الفحيحيل نايف حميد بالكوع (31)، وناصر فالح لعرقلته مهاجم «الأحمر» البرازيلي فيتور داسيلفا بعد انفراده الكامل (42).



وفي الشوط الثاني، انهار النصر وترك الملعب لمنافسه بسبب نقصه العددي وتفوق لاعبو الفحيحيل في الاستحواذ على الكرة، ليعززوا من تقدمهم بالهدفين الثاني والثالث عن طريق اللاعب نفسه يعقوب الطراروة (56 و58)، وأضاف فرناندو الهدف الرابع بعد هجمة منظمة (65).



وسجل النصر هدف حفظ ماء الوجه عن طريق البديل البرازيلي غوستافو سانتوس بعد تلاعبه بدفاع الفحيحيل (83).



الجهراء والتضامن



وتختتم الجولة الـ 12 مساء اليوم بلقاء يجمع الجهراء برصيد 16 نقطة مع التضامن بـ 13 نقطة على ملعب مبارك العيار، في سعي الفريقين لتعزيز نقاطهما بعدما فاز الجهراء في آخر مباراة له على كاظمة 3-1، فيما خطف التضامن نقطة ثمينة من الكويت المتصدر بتعادله بدون أهداف، لذلك ستكون المباراة متكافئة بين الطرفين اليوم.











