القاهرة - ناهد إمام



نظمت وزارة الصحة والسكان، تدريبات للفرق الطبية العاملة في مستشفيات ومراكز الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بناء على توجيهات د.خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وضمن خطة الوزارة للتدريب ورفع كفاءة مقدمي الخدمات الطبية في مختلف التخصصات.



وأوضح د.حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدورات التدريبية تضمنت تدريب 300 فرد من أطباء الزمالة المصرية على مهارات التواصل وإدارة الغضب، والارتقاء بمهارات التواصل بين الأطباء والمرضى، وذلك بقيادة الدكتور حسام حسني أمين عام الزمالة المصرية.



وأشار عبدالغفار إلى أن خطة التدريب، التي بدأت في عام 2023، تضمنت تدريبات مكثفة لفرق التوعية المجتمعية التابعة لوزارة الصحة، لتدريبهم على تقديم التوعية لمختلف فئات المجتمع عن أضرار التدخين وتقديم المساعدة للراغبين في الإقلاع عن التدخين.



من جانبها، قالت د.منن عبدالمقصود أمين عام أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن حملات التوعية بأضرار التدخين انطلقت مع بدء الدورة الـ 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث تم توزيع عدد من مطبوعات التوعية بأضرار التدخين، موضح بها عيادات الإقلاع عن التدخين التي تقدم الخدمة العلاجية بمستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، ومن المخطط أن يمتد نشاط الحملة ليشمل محطات المترو والقطارات، وأماكن التجمعات الشبابية.