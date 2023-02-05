أعلنت مصادر فلسطينية وإسرائيلية عن إصابة 13 فلسطينيا على الأقل بينهم 3 بجروح خطيرة واعتقال آخرين خلال عملية للجيش الإسرائيلي في مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة.



وقال ناصر عناني مدير مستشفى أريحا الحكومي إن 13 فلسطينيا أصيبوا بالرصاص الحي خلال مواجهات عقب اقتحام قوات إسرائيلية مخيم «عقبة جبر» للاجئين الفلسطينيين جنوب مدينة أريحا.



وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات إسرائيلية كبيرة اقتحمت المخيم وحاصرت منزلا سكنيا وطالبت المتواجدين داخله بتسليم أنفسهم عبر مكبرات الصوت قبل أن تشتبك مع مسلحين فلسطينيين.



وبحسب مصادر محلية وشهود عيان، فإن القوات أطلقت عددا من القذائف باتجاه المنزل المحاصر وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد منه، فيما قامت جرافة عسكرية بهدم أجزاء من المنزل.



وتداول نشطاء على (فيسبوك) صورا تظهر آثار الدمار الذي خلفته القوات الإسرائيلية خلال عملياتها في المخيم.



وأدان محافظ مدينة أريحا والأغوار في السلطة الفلسطينية جهاد أبوالعسل «اقتحام المخيم وترويع ساكنيه في ظل الأجواء الباردة».



وقال أبوالعسل إن القوات الإسرائيلية نفذت «اقتحاما وحشيا للمخيم واعتقلت فلسطينيين مدنيين من داخل منازلهم وسط إطلاق نار كثيف دون اكتراث بحياتهم».