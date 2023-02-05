حقق العقيد الركن بحري م. يوسف خليل الشطي رقما قياسا عالميا جديدا باسم الكويت في موسوعة غينيس للأرقام القياسية مسجلا أسرع سباحة لعبور جون بحري لفئة الرجال، وذلك بعد أن قطع الخميس الماضي مسافة 21 كيلومتر سباحة في جون الكويت (من رأس الصبية إلى نادي ضباط الجيش الكويتي) بفترة زمنية استغرقت 9 ساعات و44 دقيقة محطما الرقم القياسي العالمي السابق البالغ 12 ساعة.



وقد حضر الحدث ممثلون ومحكمون رسميون من موسوعة غينيس، حيث قام رأفت توفيق المحكم الرسمي للموسوعة بتقديم شهادة هذا الإنجاز للعقيد الشطي، الذي أهدى هذا الإنجاز صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد الشعب الكويتي، كما شكر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد على رعايته ودعمه لتحقيق هذا الإنجاز العالمي.



الجدير بالذكر أن الشطي حقق العديد من البطولات والإنجازات العالمية باسم الكويت وهي: المركز الأول على القوات الخاصة الأميركية (السيلز) في بطولة تخطي الحواجز وقدرة التحمل في 2016، وبطل العالم في رياضة تخطي الحواجز وقدرة التحمل (سبارتان) للفئة العمرية في 2019، وأول كويتي وخليجي وثالث عربي يتسلق قمة جبل امادابلم وإنزال أكبر علم بالعالم من قمة جبل (علم الكويت) في 2019، كما حقق المركز الأول بالفئة العسكرية لبطولة الرجل الحديدي (Iron man) في 2022 المقامة في الولايات المتحدة، وايضا هو أول كويتي يتأهل لبطولة أبطال العالم للرجل الحديدي (Kona Iron man) في 2022 ويجتاز السباق، هذا الى جانب انه حاصل على المركز الأول في بطولات تخطي الحواجز وقدرة التحمل العالمية في كل من: اليابان، كوريا الجنوبية، تايوان، هونغ كونغ، ماليزيا، سنغافورة وإندونيسيا.