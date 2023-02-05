

صدر مرسوم رقم 22 لسنة 2023 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية جاء فيه:



مادة أولى:



يشكل مجلس ادارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية -لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة - على النحو التالي:



1 - د.ريم غازي سعود الفليج - رئيس مجلس الادارة - المدير العام.



2 - وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصحة العامة - عضوا - وزارة الصحة.



3 - نائب المدير العام لشؤون المنافذ للجمارك - عضوا - الادارة العامة للجمارك.



4 - الوكيل المساعد لشؤون حماية المستهلك - عضوا - وزارة التجارة والصناعة.



5 - د.شروق عبداللطيف بودي - عضوا متفرغا.



6 - د.حسام فهد العميرة - عضوا متفرغا.



7 - د.وفاء بدر الصباح - عضوا متفرغا.



مادة ثانية:



على وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.