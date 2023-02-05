إدراج «هوية العامل الذكية» عبر تطبيق «هويتي» لحماية الأسرة الكويتية ومحاربة تجار الإقامات



أسفر الاجتماع الأول للجنة التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل والذي عقد صباح يوم الخميس الماضي في قصر السيف وبرئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد عن مجموعة من القرارات التي تهدف إلى معالجة التركيبة السكانية وتنظيم سوق العمل والحد من التلاعب والتزوير بالإضافة إلى تعزيز الأمن والأمان في المجتمع من خلال الحد من العمالة السائبة.



وعلى هامش الاجتماع، أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد عن التحضير لإطلاق تطبيق «Kuwait Visa» الإلكتروني الذي سيعمل على المصادقة على تأشيرات دخول العمالة قبل صعود الطائرة ودخول للبلاد.



وأضاف الوزير الخالد ان فكرة إطلاق تطبيق «Kuwait Visa» جاءت بهدف تأمين وتنظيم دخول العمالة إلى البلاد والحد من عملية التزوير والتلاعب في هذه السمات التي يتم إصدارها من قبل وزارة الداخلية وضمان التحقق منها بشكل إلكتروني سريع ودقيق قبل صعود الطائرة ودخول البلاد، والذي يهدف إلى حماية المجتمع والحد من دخول أصحاب السوابق أو المطلوبين قضائيا أو المصابين بالأمراض المعدية.



وعلى صعيد متصل، ولتنظيم سوق العمل والحد من العمالة السائبة، أعلن الوزير الخالد عن إطلاق الهيئة العامة للقوى العاملة لـ «هوية العامل الذكية» والتي سيتم إدراجها عبر تطبيق «هويتي» وتتضمن المعلومات الأساسية والرسمية التي تخص العامل، بالإضافة إلى بيان وضعه القانوني وكذلك بيانات إذن العمل ومعلومات عن المهن المصرحة للعامل وعنوان الشركة العامل بها وبيانات تخص إن كان العامل على عقد حكومي أو قطاع أهلي وكذلك بيان حالة العامل في حال كان متغيبا عن العمل.



ويهدف إطلاق «هوية العامل الذكية» إلى حماية الأسرة الكويتية من العمالة السائبة ودخولهم إلى مساكن الأسر تحت أي ذريعة وحتى لا تتعرض الأسرة الكويتية للغش التجاري من قبل البعض ممن لا يعمل بمهنته الأساسية وذلك عن طريق تمكين الأسرة الكويتية من الاطلاع على بيانات العمالة المستخدمة قبل السماح لهم بتنفيذ أي أعمال داخل المنازل، كما تهدف هذه الهوية الى الحد من التلاعب ومحاربة تجار الإقامات ممن يستغل العمالة في غير أعمالهم أو عقودهم.