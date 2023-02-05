تفاعل مع رواد المشروع عبر أنشطة متنوعة تقيمها يومياً لفئة الزوار من الأطفال بهدف إضفاء روح المرح إلى الأجواء العائلية



مواصلة مسيرتها في التفاعل المباشر مع مختلف شرائح العملاء والمجتمع عبر المشاركة في الفعاليات والأنشطة الهادفة، ترعى مجموعة الوكالات الوطنية «كيا المطوع» - إحدى شركات مجموعة عبدالعزيز العلي المطوع، الوكيل المعتمد لسيارات كيا في الكويت - مشروع «ونتر وندرلاند الكويت» طوال فترة إقامته حتى شهر مارس المقبل.



وتقوم المجموعة عبر هذه الرعاية بعرض أحدث سياراتها، وهي كل من السيارة الرياضية فائقة الأداء، «كيا ستينغر»، وسيارة الدفع الرباعي متعددة الاستخدام، «كيا تيلورايد»، علاوة على تفاعلها مع رواد المشروع عبر الأنشطة المتنوعة التي تقيمها يوميا لفئة الزوار من الأطفال، والتي بدورها تهدف إلى إضافة روح المرح إلى الأجواء العائلية التي يتسم بها المشروع.



وتأتي هذه الرعاية من منطلق سعي «كيا المطوع» للتميز على جميع الأصعدة، وخصوصا على صعيد دعم ومساندة الفعاليات والأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية، إذ يقع ذلك ضمن نهجها المحلي والعالمي الذي تكرس من خلاله جهودها في تنمية الشراكات طويلة الأمد التي من شأنها تحفيز مختلف أفراد المجتمع على الإبداع والنجاح والتفوق عبر توفير الفرص التي تساعدهم على التطوير وصقل مهاراتهم في هذه المجالات، ناهيك عن الأهمية التي تضعها في تحقيق الرفاهية المجتمعية.

وفي هذا النهج، تعد «كيا المطوع» شريك النقل الرسمي لأكاديمية رافا نادال التي يقع مقرها في مجمع الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح الدولي للتنس، الملحق بـ «مول 360» الشهير، بموجب شراكة العلامة «كيا» عالميا مع أكاديمية رافا نادال للتنس، والتي تم افتتاحه فرعها في الكويت في عام 2020 بحضور رافاييل نادال وكوكبة من الشخصيات المرموقة.



ويذكر أن مشروع «ونتر وندر لاند الكويت» الترفيهي هو أكبر مشروع ترفيهي متكامل من نوعه في البلاد خلال موسم الشتاء والأول من نوعه الذي يقام في الكويت، ويضم أكثر من 30 لعبة وعروضا استعراضية حية وغيرها، بالإضافة إلى دعمه المشاريع الكويتية عبر توفير مساحات مخصصة لتقديم منتجاتهم وخدماتهم للزوار يوميا.

وينفرد المشروع كونه يعمل وفق أعلى معايير الأمن والسلامة والتنظيم المتبعة في المواقع الترفيهية العالمية لتوفير أعلى مستوى من الجودة في الخدمات المقدمة للجمهور.



«كيا ستينغر»



وكان الموديل الأول الذي عرضته «كيا المطوع» سيارة كيا ستينغر، السيارة الرياضية فائقة الأداء، المذهلة بخطوطها الخارجية الانسيابية والأنيقة، وتصميمها الداخلي الذي يستلهم التراث العريق لسيارات السباق التقليدية.

وتعد كيا ستينغر محطة فارقة في تاريخ علامة كيا التجارية، حيث افتتحت بها كيا موتورز مرحلة جديدة من رؤيتها الاستراتيجية المستقبلية التي تركز على الانتقال إلى المنافسة في قطاع السيارات الفاخرة.



وتمتلك هذه السيارة أقوى محرك لسيارة ستينغر بسعة 3.3 ليترات بشاحن توربيني مزدوج V6 «لامدا 2»، وأقصى قوة 370 حصانا بعدد دورات 6000 دورة في الدقيقة، وعزم دوران 510 نيوتن يمكن الوصول إليها خلال 1300 إلى 4500 دورة في الدقيقة.

موديلات ستينغر المزودة بمحرك تيربو 3.3 ليترات يمكن أن تتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.9 ثوان، مما يجعلها الأسرع في التسارع في موديلات كيا مقارنة بأي وقت مضى. كما يمكن لسيارة ستينغر التي بها هذا المحرك أن تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 270 كلم في الساعة.



وتتميز سيارة كيا ستينغر بناقل الحركة الأوتوماتيكي الإلكتروني من الجيل الثاني بثماني سرعات والذي يتوافر كناقل حركة قياسي أساسي في جميع المحركات.

وقد تم تصميمه داخل علبة بثماني سرعات مما يتيح للسائق إمكانية الانتقال السريع بين السرعات والكفاءة العالية في استهلاك الوقود إلى أقصى حد.



كما أن هذه السيارة هي أول سيارة كيا سيدان متاحة بنظام دفع خلفي أو دفع رباعي مستمر، حيث ان نظام الدفع الرباعي المستمر يعزز القدرة الديناميكية للسيارة حتى في أكثر الظروف صعوبة.



«كيا تيلورايد»



والموديل الثاني الذي تم عرضه هو أحدث أفراد عائلة كيا، سيارة الدفع الرباعي متعددة الاستخدام كيا تيلورايد، الجيب الكبير الحجم الذي لاقى عند إطلاقه مؤخرا صدى واسعا في أوساط عشاق السيارات ذات الأداء الفائق والمواصفات المتطورة.

فتصميمها ذو الخطوط الواضحة ومظهرها العصري الواثق يلفتان الأنظار من جميع الزوايا، ومواصفات الأناقة، الرفاهية والتكنولوجيا التي توفرها المقصورة الداخلية تستحضر الشعور الخاص بالسيارات الفارهة، أما على مستوى الأداء فتعد كيا تيلورايد سيارة بروح رياضية وقدرات هندسية هائلة توفر عناصر متعة القيادة والاعتمادية والأمان.

وتتميز كيا تيلورايد 2020 الجديدة كليا بأداء رائع على جميع أنواع الطرقات، فهي مجهزة بمحرك أساسي V6 سعة 3.8 ليترات، يولد قوة 295 حصانا عند عزم دوران 355 نيوتن/متر، ويتصل مع جير بوكس أوتوماتيك 8 سرعات.



وتعمل السيارة قياسيا بنظام الدفع الأمامي، ومتوافر خيار الدفع الرباعي للعجلات. ويتميز أداء تيلورايد بالسلاسة على جميع أنواع الطرقات، إن كان داخل المدينة أو على الطرقات الوعرة، حيث يوفر نظام Drive Mode



وTerrain Mode إمكانية اختيار نوع القيادة حسب الطريق لضمان أعلى كفاءة أداء وأعلى مستويات راحة حتى عبر أصعب الطرقات، كما يوفر تيلورايد قدرة جر عالية، وأنظمة ثبات مطورة، وفق أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا.



وتزخر تيلورايد بأنظمة السلامة في إطار منظومة Drive Wise الخاصة بكيا، مثل نظام استشعار للتنبيه لبقاء الركاب في السيارة عند غلقها وهو يقدم لأول مرة، إلى جانب مواصفات مثل الحفاظ على المسار، والمساعدة على الاصطفاف، وعرض المعلومات على الزجاج الأمامي.



خدمة متفوقة والتزام تجاه العملاء



لطالما التزمت «كيا المطوع» برؤيتها بتقديم خدمات متكاملة تلبي متطلبات السوق الكويتي وتماشيا مع نظرة شركة «كيا موتورز» العالمية بزيادة تنافسيتها في عالم السيارات، وتقديم طرازات مدهشة تتميز بجمال التصميم وقوة الأداء، الأمر الذي عزز ثقة عملائها بها، حيث تسعى «كيا المطوع» دائما إلى الارتقاء بخدماتها لتوافق تطلعات العملاء تأكيدا على أن كيا هي علامة تجارية بقدرة فائقة على الإدهاش، وأن «كيا المطوع» وكيل اسمه مرادف للثقة والاهتمام والخدمة المتميزة.