حمد الساير: نتائجنا القوية تستند إلى نهج يركز على تقديم خدمات عالية الجودة وتحقيق أرباح مستدامة

شاهين الغانم: موارد البنك البشرية ثروة حقيقية وكلمة السر بالإنجازات المحققة والنجاحات المتتالية



أعلن بنك وربة عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حيث أظهرت النتائج تحقيق البنك لأرباح صافية بلغت 19.3 مليون دينار بنمو 21%، وذلك مقارنة بأرباح بلغت 15.9 مليون دينار لعام 2021، فيما بلغت ربحية السهم 7.38 فلوس للسهم الواحد، مقارنة بـ 6.02 فلوس ربحية للسهم في 2021، بنسبة نمو 22.6%.



وأوضح البنك في بيان صحافي، في حين بلغ إجمالي إيرادات التمويل 129.3 مليون دينار بنسبة نمو 35.5% مقارنة بالفترة نفسها من 2021، والتي بلغت 95.4 مليون دينار، وشهدت محفظة التمويل نموا بلغ 26.5% لتصل إلى 3.13 مليارات دينار، وارتفع إجمالي أصول البنك إلى 4.2 مليارات دينار، بزيادة 621 مليون دينار ونمو 17.3%، مقارنة بالعام السابق، والتي بلغت 3.58 مليارات دينار، كما زادت حسابات المودعين لتصل إلى2.7 مليار دينار، بزيادة 386 مليون دينار خلال 2022، وبنسبة نمو 16.8% عن 2021، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 16.94% متخطيا الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية.



وفي هذا السياق، فقد أوصى مجلس إدارة البنك للمساهمين بشأن توزيع أرباح نقدية عن عام 2022 بواقع 3% وأسهم منحة بواقع 3%.



نجاح الإستراتيجية



وفي مستهل تعليقه على النتائج المالية السنوية للبنك، أوضح رئيس مجلس إدارة بنك وربة حمد مساعد الساير أن النتائج التي نجح «وربة» في تحقيقها خلال 2022، تؤكد نجاح استراتيجية البنك وقوة أدائه المالي، والتشغيلي، منوها بالنمو في جميع المؤشرات الأساسية، والمحافظة على معدلات متميزة، فيما يتعلق بالرسملة، وتعظيم الربحية، والعائد على الموجودات، والعائد على حقوق المساهمين، وترشيد المصروفات، وتحسين مؤشرات جودة الأصول، ومعدلات تغطية الديون المتعثرة من المخصصات.



وأضاف: «حققنا نتائج مالية قوية رغم التحديات التي تشهدها بيئة الاقتصاد الكلي، في ظل ارتفاع مستويات التضخم، وتباطؤ النشاط الاقتصادي والمخاوف من حدوث ركود، وتستند نتائجنا القوية إلى نهج يركز على العميل، وعلى تقديم خدمات ومنتجات عالية الجودة، إضافة إلى التنوع والابتكار لتحقيق الاستدامة في الأرباح».



كفاءة إستراتيجية



وأشار الساير إلى أن استراتيجية الاستدامة في الأرباح تؤتي ثمارها عبر تحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن، مؤكدا المضي قدما في تنفيذ استراتيجية التركيز على العمل المصرفي الأساسي، بالتوازي مع تعزيز جهود التحول الرقمي، في جميع الخدمات المصرفية والتمويلية، وتعزيز تجربة العملاء، وإتاحة وصولهم إلى خدمات ومنتجات مالية سهلة وآمنة، مع التركيز على تسريع وتيرة ابتكار حلول مصرفية، رقمية تلبي تطلعات العملاء.



وأضاف ان البيئة التشغيلية واصلت خلال 2022، اكتساب مزيد من الزخم، في ظل استمرار انتعاش وتيرة النشاط التجاري، وتحسن وتيرة الإنفاق الاستهلاكي، والزيادة في إنتاج النفط الذي تزامن مع ارتفاع الأسعار، مما عزز الأوضاع المالية العامة ومنح تفاؤلا بتحسن وتيرة الإنفاق الرأسمالي خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه إضافة إلى الأداء المالي القوي الذي تحقق خلال عام 2022 فإن البنك واصل كذلك العمل على الوفاء بالتزاماته تجاه المساهمة في تعزيز التنمية المستدامة.



دعم المشاريع الصغيرة



وأفاد الساير بأن «وربة» يسعى إلى تعميق دوره في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الشباب باعتبارهم أحد عناصر الاستدامة، ومن أبرز محاور استراتيجية «وربة» خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيعزز مركزه ومكانته الريادية في السوق.



وثمن السير ثقة المساهمين والعملاء ودعم مجلس الإدارة، وأثنى على دور الجهات الرقابية، وعلى جهود الموظفين وكل الشركاء، مؤكدا الحرص على مواصلة الجهود للمحافظة على ريادة «وربة» في ظل المنافسة بين البنوك.



أداء تشغيلي قوي



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك وربة شاهين حمد الغانم إن البنك حقق نتائج مالية قوية في 2022، وواصل تحقيق أداء تشغيلي قوي عبر جميع قطاعات الأعمال الرئيسية، مستفيدا من تحسن بيئة الاقتصاد الكلي، موضحا أن استراتيجية البنك للنمو المستدام تتجه للتركيز بشكل كبير على الحوكمة البيئية واتباع أحدث وأفضل المعايير العالمية، إضافة إلى إطلاق مبادرات تساهم في دفع التحول نحو اقتصاد مستدام، إلى جانب مواصلة إطلاق المبادرات المجتمعية في شتى المجالات الصحية والتعليمية.



وأشار إلى أن البنك شهد نموا جيدا في الودائع ومحفظة التمويل، مما دعم تحسن مستويات الهوامش، كما استمر البنك في تسجيل نمو قوي في قطاعات الأعمال الرئيسية التي شملت الخدمات المصرفية الإسلامية وإدارة الأصول والثروات.



المؤشرات المالية



وذكر الغانم أن «وربة» تمكن من المحافظة على مستوى جيد من تركيبة الودائع، حيث تظهر المساهمة الجيدة من ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير من إجمالي ودائع العملاء، كما أن نسبة ودائع العملاء لإجمالي مصادر التمويل والبالغة 71% تعكس جودة مكونات تركيبة التمويل وقوة مستويات السيولة.



وتابع قائلا: «نسبة التمويلات غير المنتظمة تحسنت لتصل إلى 1.07% (وفقا لأسس احتساب بنك الكويت المركزي) للعام 2022 مقارنة بنسبة 1.08%، كما في 31 ديسمبر 2021، وبلغت نسبة تغطية المخصصات للبنك 275%، كما في نهاية عام 2022 مقارنة بنسبة 244% لعام 2021».



وأوضح أن السبب الرئيسي في زيادة إيرادات الأتعاب والعمولات بمبلغ 1.54 مليون دينار، يعود إلى الزيادة في حجم المعاملات المتعلقة بالأنشطة المصرفية الرئيسية، وكذلك التوسع في أنشطة إدارة الأصول والثروات.



الاستثمار بالتقنيات المالية



وأضاف الغانم ان البنك يواصل تنفيذ استراتيجية النمو المستمرة، والاستثمار في التقنيات الرقمية لتحقيق أفضل العوائد للمساهمين، مؤكدا على جهود البنك الدؤوبة بالتركيز على تصميم منتجات مبتكرة لعملائه وتوسيع عروضه الرقمية باستمرار تم تتويجها مؤخرا بالعديد من الجوائز المرموقة ضمن فئة أفضل تطبيق توفير رقمي - حصالة في الكويت لعام 2022 من مجلة إنترناشيونال فاينانس، تقديرا لجهود البنك الرقمية وما يقدمه من خدمات ومنتجات رقمية متميزة وحلول دفع متطورة على مدار العام.



وأوضح أن البنك سيستمر في السعي نحو تحقيق الريادة، وزيادة معدلات النمو خلال الفترة المقبلة من خلال دعم الكوادر البشرية، والارتقاء بالمزايا التنافسية لمنتجاته وتطوير خدماته التكنولوجية لتلبية احتياجات، ومتطلبات جميع شرائح العملاء، وجذب شرائح جديدة من أجل زيادة حصته السوقية.



الكوادر البشرية



وأضاف ان موارد البنك البشرية تعتبر الثروة الحقيقية والسر وراء الإنجازات التي حققها البنك ونجاحاته المتتالية، مؤكدا حرص إدارة بنك وربة على تطوير هذه الموارد، والاستثمار فيها بكل الوسائل الممكنة وفق أحدث المعايير العالمية، إذ يضم فريقا تنفيذيا من أصحاب الخبرات، الذي يركز على أساسيات العمل المصرفي وجودة الخدمة والاستثمار في الموارد البشرية والخدمات المصرفية الرقمية والتركيز على العنصر الوطني.



ولفت إلى أن «وربة» يعتبر من أعلى مؤسسات القطاع الخاص توظيفا للعمالة الوطنية والتي تقترب حاليا من 81% في الوقت، وقد بلغت نسبة الموظفات منها أكثر من 14% من إجمالي القوى العاملة على مستوى البنك.



ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني



شدد حمد الساير على أن «وربة» يشكل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، ومساندة خطة التنمية في الكويت عبر دوره الرائد في توفير مجموعة واسعة من الحلول التمويلية، كما يقوم بدور المنظم الرئيسي لكبرى صفقات التمويل المجمع للمؤسسات والحكومات.



وأكد مواصلة العمل من موقع قوة يستند فيه البنك إلى استراتيجية حصيفة، وصلابة مالية وقدرات نمتلكها لتقديم المنتجات المبتكرة، والمشورة الثاقبة التي يعتمد عليها عملاؤنا، كما يستمر نموذج أعمالنا المتنوع في خلق قيمة مضافة طويلة الأجل لعملائنا ومجتمعاتنا ومساهمينا، ولفت إلى أن بنك وربة يشكل علامة فارقة في العمل المجتمعي بعد أن أثبت التزامه وريادته في المسؤولية المجتمعية، عبر المشاركة في مبادرات مجتمعية بمختلف المجالات كالصحة والتعليم والبيئة والدعم المباشر لذوي الهمم وغيرها من المبادرات المجتمعية.





أرقام ذات دلالة



٭ 35.5% نمو إيرادات التمويل إلى 129.3 مليون دينار.



٭ 17.3% نمو إجمالي الموجودات إلى 4.2 مليارات دينار.



٭ 26.5% نمو رصيد مديني التمويل إلى 3.13 مليارات دينار.



٭ 2.7 مليار دينار رصيد حسابات المودعين بنمو 16.8%.



٭298.1 مليون دينار حقوق المساهمين.



٭ 16.94% معدل كفاية رأس المال.