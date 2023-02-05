

مفرح الشمري



يرقد الفنان القدير فيصل بوغازي منذ الثلاثاء الماضي في مركز صباح الأحمد للقلب بالمستشفى الأميري وذلك بعد شعوره ببعض التعب ليقرر الطاقم الطبي مكوثه بالمركز للعلاج حتى تستقر حالته الصحية.



وفي اتصال هاتفي مع «الأنباء» أكد بوغازي ان حالته الصحية حاليا مستقرة وهو بانتظار أوامر الفريق الطبي بالسماح له بالخروج من المستشفى، شاكرا كل من اتصل عليه والسؤال عن صحته، سائلا المولى عز وجل ان يحفظ الجميع من كل مكروه.



«الأنباء» تتمنى الشفاء التام للفنان القدير فيصل بوغازي وان يلبسه الله ثوب الصحة والعافية..



وماتشوف شر يا بوغازي.