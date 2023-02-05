

عبدالحميد الخطيب



قاربت الفنانة نادين فهد أكوان على الانتهاء من تصوير دورها في مسلسل «حياتي المثالية»، تأليف مريم الهاجري، إخراج سائد الهواري، إنتاج «المجموعة الفنية» للمنتج والفنان باسم الأمير، والذي سيعرض رمضان المقبل، ويشارك في بطولته عدد من النجوم منهم: خالد أمين، فوز الشطي، محمد العجيمي، فهد باسم، رانيا شهاب، وطلال باسم، وغيرهم. وقالت نادين في تصريح لها: العمل «لايت كوميدي» وأجسد خلال أحداثه شخصية «ندى»، التي ستحير الجمهور كثيرا، حيث لن يستطيع المشاهد فهمها إلا في الحلقة الأخيرة، مستدركة: خلال الحلقات لن يعرف أحد ما إذا كانت «ندى» طيبة أم خبيثة، وستكون هناك مفاجآت أخرى بالمسلسل، معربة عن سعادتها بالتمثيل في عمل من إخراج المخرج الأردني سائد الهواري الذي لطالما تمنت العمل معه.



وفي نفس السياق، كشفت نادين أن هذا لن يكون العمل الوحيد الذي ستطل من خلاله في شهر رمضان المبارك، لافتة الى أنها تشارك أيضا في الدراما الاجتماعية «نون النسوة»، تأليف سلام محمد، وإخراج محمد كاظم الذي وصفته بالمخرج الرائع، والمسلسل بطولة مجموعة من الفنانين المتميزين، مثل: باسمة حمادة، هبة الدري، شهد ياسين، حسين المهدي، عبدالمحسن القفاص، عبدالله الطليحي، رانيا شهاب، أميرة محمد، شيخة البدر، نواف العلي، وغيرهم، مشيرة الى انها تجسد في المسلسل دور «سديم»، مؤكدة ان الدور مختلف كليا عن شخصية «ندى» في «حياتي المثالية».