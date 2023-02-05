تحضر مجموعة كبيرة من النجوم اليوم الأحد على السجادة الحمراء للمشاركة في احتفال توزيع جوائز غرامي التي تعد الأهم بين مكافآت الصناعة الموسيقية الأميركية، وأبرزها المغنيتان بيونسيه وأديل اللتان حصلتا على أكبر عدد من الترشيحات.



كذلك يعد كندريك لامار وهاري ستايلز وتايلور سويفت من بين الأوفر حظا في هذا الاحتفال الخامس والستين الذي يجمع عددا كبيرا من الفنانين المشهورين، من بينهم باد باني وليزو وستيف لايسي وماري جي بلايج.



وتتصدر قائمة الترشيحات هذه السنة نجمة الپوپ بيونسيه في تسع فئات، ثم مغني الراب كندريك لامار بثمانية ترشيحات. أما البريطانية أديل ونجمة موسيقى الفولك الأميركية وروك براندي كارلايل، فلكل منهما سبعة ترشيحات.



وهذا الاحتفال الذي يقدمه الممثل الكوميدي تريفور نوا، وهو بالنسبة إلى الموسيقى بمنزلة جوائز الأوسكار سينمائيا، يتوج سنة حافلة بالألبومات التي حققت نجاحا كبيرا، ومنها «رينيسانس» لبيونسيه و«30» لأديل.



وسيكون الألبومان في تنافس مباشر وجها لوجه في الفئات الأبرز، بعد ست سنوات من مواجهة انتهت لصالح أديل.