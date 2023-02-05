قالت البحرية البرازيلية إنها أغرقت حاملة طائرات خرجت من الخدمة في المحيط الأطلسي قبالة ساحلها الشمالي الشرقي رغم تحذيرات دعاة حماية البيئة من أن السفينة الصدئة التي صنعتها فرنسا في الستينيات ستلوث البحر وسلسلة الغذاء البحرية. وظلت حاملة الطائرات، التي يبلغ وزنها 32 ألف طن، في البحر لمدة ثلاثة أشهر بعد أن رفضت تركيا دخولها لتفكيكها بغرض إعادة تدويرها لأنها كانت تشكل خطرا على البيئة وتم سحب السفينة إلى البرازيل.



وأوضحت البحرية في بيان، أنها أخضعت حاملة الطائرات «لإغراق مخطط ومراقب» في ساعة متأخرة من مساء الجمعة من شأنه أن «يجنب الدولة البرازيلية خسائر لوجستية وتشغيلية وبيئية واقتصادية».



وأضافت انها أغرقت جسم السفينة ساو باولو في المياه الإقليمية البرازيلية على بعد 350 كيلومترا قبالة الساحل، حيث يبلغ عمق البحر 5 آلاف متر، وهو الموقع الذي تم اختياره للتخفيف من تأثير العملية على الصيد والنظم البيئية. وكان ممثلون للادعاء العام الاتحادي ومنظمة غرينبيس، أو السلام الأخضر، قد طلبوا من الحكومة البرازيلية وقف الإغراق، قائلين إنه «سام» بسبب المواد الخطرة التي تشمل 9 أطنان من مادة الأسبستوس.