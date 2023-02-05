عبدالكريم العبدالله



افتتح وزير الصحة د.أحمد العوضي مؤتمر الكويت العاشر للعناية المركزة والمؤتمر الأول لدعم الحياة خارج الجسم تحت شعار «نحو التميز في طب الرعاية المركزة ودعم الحياة خارج الجسم»، وذلك بحضور أحمد الفريح عضو مجلس إدارة شركة الدائرة المركزية، الراعي البلاتيني للمؤتمر، ممثلا عن الشركة.



وأكد العوضي في كلمة له على هامش المؤتمر حرص الوزارة على التطوير المستمر لتخصص العناية المركزة والأداء الفني ومواكبة أحدث المستجدات العلمية الخاصة به، منوها بالاهتمام العالمي بآخر العلاجات لمرضى العناية المركزة وإجراء الأبحاث للوصول لأفضل العلاجات، معربا عن ثقته في الرؤية المستقبلية لكوادر العناية المركزة واتساعها لتشمل دور ومسؤوليات مقدمي الرعاية في هذا التخصص لمجابهة التحديات المتعلقة بسلامة وحقوق المرضى والاستفادة من أحدث التقنيات الحديثة والفرص الواعدة وتسخيرها لخدمة المرضى.



وأفاد بأن المؤتمر يتيح الفرصة للأطباء بمختلف التخصصات والطواقم التمريضية والمساندة للاطلاع على أحدث التطورات والمستجدات العلمية في مجال العناية المركزة ومؤتمر دعم الحياة خارج الجسم، موضحا ان المنظومة الصحية في مختلف دول العالم كانت تقاس في جائحة كورونا بعدد أسرة العناية المركزة، لافتا إلى ان منظومة الرعاية المركزة في الكويت أثبتت قوتها ودعمت المنظومة الصحية بوجه عام، مشيدا بكل الكوادر الطبية الكويتية التي تفخر الكويت بهم.



وأشار إلى انه على مدى السنوات الماضية تم إنقاذ حياة الكثير من المرضى بفضل الله ثم بفضل جهود الطواقم الطبية في أقسام العناية المركزة جنبا الى جنب مع مختلف الأقسام الأخرى، لافتا إلى ان الوزارة استثمرت في أجهزتها الطبية الداعمة للطواقم الطبية.



بدوره، قال رئيس المؤتمر استشاري باطنية وعناية مركزة رئيس قسم التخدير والعناية المركزة في مستشفى الأميري د.عبدالرحمن الفارس ان المؤتمر يواكب تطلعات القيادة الحكيمة وبرنامج عمل الحكومة الذي أكد ضرورة رفع الاهتمام بخدمات الرعاية المركزة ودعمه والنهوض به لتكون العمود الفقري للنظام الصحي.



وأشار إلى أن المؤتمر يضم نخبة من المختصين في العناية المركزة من مراكز طبية عالمية ليعود بالنفع على ممارسي تخصص العناية المركزة والاستفادة من المحاضرات العلمية والاطلاع على أحدث التطورات والمستجدات العلمية في الرعاية المركزة ودعم الحياة خارج الجسم، مشيرا الى انه لا بد من تفعيل وتوحيد الربط بين وحدات العناية المركزة في جميع المستشفيات بقاعدة بيانات يكون صلبها التحول الرقمي المرجو لمسايرة عصرنا الحالي والذي سيمكن المعنيين من استسقاء المعلومة من الأجهزة المختلفة بوحدات العناية المركزة بدلا من الاعتماد على النظام الورقي. ولفت إلى ان هناك محاولات لتطبيقه في مستشفى الأميري، مشيرا إلى الاستفادة من هذه البيانات لإعداد البحوث والمشاركة مع المراكز البحثية العالمية وتطوير العملية التعليمية في هذا المجال ليتجسد معها برنامج تعليمي متقدم.