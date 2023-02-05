

عبدالله قنيص



شهد طريق الدائري الثالث حالة اعتداء على شاب خليجي باستخدام «الرنق بوكس»، والسبب «خزة»، فيما جار البحث عن الجاني وهو شاب ذو بشرة سمراء وتم تسجيل قضية برقم 7/2023 وبتصنيف جنح الروضة ومسمى اعتداء بالضرب والتهديد.



وفي التفاصيل، قال مصدر أمني لـ «الأنباء» ان شابا خليجيا من مواليد 1997 أبلغ عن تعرضه للاعتداء بالضرب والتهديد من قبل شخص مجهول الهوية الساعة 10:30 مساء بطريق الدائري الثالث يمين الروضة، مضيفا: «اللي حصل انني كنت مرافق صديقي بمركبته وكنت أجلس بجانبه وكانت الإشارة الضوئية حمراء وكنا بالمسار الأيمن وكان المدعى بحقه يقود مركبته بالمسار الأوسط وكان يرغب بالانحراف الى مسارنا ثم الخروج من المسار الإضافي الأيمن الفرعي للنزول من الجسر لطريق الملك فهد السريع، ولكن بسبب وجود مركبة أمامنا لم يستطع زميلي قيادة مركبته لمسافة إضافية لفتح الطريق للمشكو بحقه وكانت نوافذ السيارة مفتوحة، فقام بالصراخ «جدم جدم» فقمت بالالتفاف للنظر إليه فقال: لا تطالع جذي، ثم قام بالرجوع بمركبته للخلف والانحراف لمسارنا الأيمن ثم للمسار الإضافي الأيمن وجاء بجانبي وتوقف بمركبته واستدار للنظر إلي فقلت له: عفوا تكلمني؟ فقال لي: أكلمك وأكلم اللي جنبك، فقلت له: ليش شفيك مو بعينك أحد؟



فقال: إي مو بعيني أحد، وقام بفتح باب مركبته والنزول منها باتجاهي ففتحت الباب وقام بضربي باستخدام رنق بيده على وجهي مرتين فأغمي علي ونزل زميلي لإسعافي ولاذ المشكو بحقه بالفرار، وهذا اللي حصل».



وذكر ان المشكو بحقه أسمر البشرة طويل البنية عريض ذو لحية وشعر أسود متوسط الطول وتوجد ندبات في وجهه، وأن المركبة التي يستعملها المشكو بحقه ألمانية لونها أزرق مطفي.