محمد الجلاهمة



أسعفت طفلة كويتية (3 سنوات) الى مستشفى الفروانية بحالة حرجة اثر تعرضها للدهس من قبل مجهول مقابل منزل اسرتها في منطقة غرب مبارك وجار البحث عن الداهس.ظمن جهة أخرى، توفي شخص جار الوقوف على هويته من قبل الطب الشرعي. وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية مساء امس الاول يفيد بوقوع حادث تصادم مقابل منطقة مبارك الكبير. وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت فرقة من مركز إطفاء القرين إلى موقع البلاغ، وعند الوصول تبين أنه حادث تصادم بين مركبتين مما أسفر عن وفاة شخص، وتم التعامل مع الحادث وتسليمه للجهات المختصة.