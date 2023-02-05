سعود عبدالعزيز



واصل قطاع المرور للعمليات تحت إشراف وكيل القطاع اللواء جمال الصايغ والمدير العام للإدارة العامة للمرور، اللواء يوسف الخدة حملاته في مختلف أنحاء البلاد، حيث أسفرت تلك الحملات والتي امتدت من 23 يناير الماضي وحتى 3 الجاري عن تحرير 26771 مخالفة متنوعة وإحالة 125 مركبة و26 دراجة إلى كراج حجز المركبات، كما جرت إحالة 112 مخالفا للنظارة منهم 21 حدثا على خلفية ارتكاب مخالفات جسيمة كالاستهتار والرعونة وعدم حمل رخصة قيادة، كما أسفرت تلك الحملات أيضا عن ضبط شخصين في حالة غير طبيعية جرت إحالتهم الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وتوقيف 3 مخالفين و12 شخصا مطلوبا لجهات تحقيق أو مخافر.



وأظهرت الإحصائية الصادرة من قطاع المرور والعمليات عن وقوع 1213 حادث سير منها 241 حادث تصادم جسيما، أي خلف إصابات ووفيات، أما الحوادث البسيطة التي اقتصرت الخسائر فيها على مادية فقد بلغت 972 حادثا.



وحول حصاد كل إدارة من المخالفات والمخالفين، قال مصدر أمني ان إدارة العمليات حرر منتسبوها 5632 مخالفة، وأحالوا إلى حجز المركبات 71 مركبة و26 دراجة و11 مخالفا و10 أحداث إلى نظارة المرور، كما ضبط رجال العمليات 8 مركبات مطلوبة و2 انتهاء إقامة.