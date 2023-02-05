علي إبراهيم



كشفت بيانات حكومية عن أن كل أسرة كويتية تمتلك 3 سيارات مقابل سيارة واحدة لكل أسرة وافدة. وتفصيلياً، أظهرت إحصاءات رسمية بشأن وسائل النقل أن كل 100 أسرة كويتية لديها 288 سيارة، مقابل 98 سيارة لكل 100 أسرة وافدة. وجاء ضمن البيانات أن كل 100 أسرة كويتية يقتني أفرادها نحو 6 دراجات نارية، بينما تقتني ذات الأسر 40 دراجة هوائية «قاري» مقابل 22 يمتلكها كل 100 أسرة وافدة. وبينت الأرقام أن كل 100 أسرة كويتية تمتلك أكثر من 5 وسائل نقل أخرى غير المذكورة سابقاً، من بينها الـ «بانشي» والمقطورات والكرفان.