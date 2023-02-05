أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن شركات القطاع النفطي ستبدأ أعتبارا من اليوم (الأحد) في إجراء مفاضلة ترقيات المديرين ورؤساء الفرق، وذلك في خطوة لملء أكثر من 25 شاغرا في القيادات الوسطى في القطاع النفطي. وذكرت المصادر أن بداية ملء الشواغر ستكون على مستوى المديرين حيث ستقوم شركة البترول الوطنية ببداية إجراء المقابلات من قبل قياديين نفطيين تتم الاستعانة بهم من شركات مغايرة، على أن تتبعها شركات نفط الكويت و«كيبيك»، مشيرة إلى أن نتائج المفاضلة ستظهر نهاية الأسبوع الجاري أو المقبل. ويتنافس على كل منصب مدير شاغر نحو 10 رؤساء فرق. وتوقعت أن يتم البدء في مقابلات رؤساء الفرق في القطاع النفطي بعد الانتهاء من ترقيات المديرين، على أن تتبعها كذلك ترقيات نواب الرئيس التنفيذي في الشركات. وشددت على انه تم تشكيل لجان مقابلات حيادية، بحيث يتم دمج الإشراف عليها من قبل قيادات من داخل الشركة وخارجها، التي يعمل بها المرشح، مع التشديد على عدم اطلاع هذه اللجان على نقاط تقييم المرشح التي يتحصل عليها، والتي تأتي من عدد سنوات الخبرة وتقييم 360 وغيرهما من عوامل التقييم.