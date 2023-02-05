"التواصل الحكومي": "كويت فيزا" يطبق قبل صعود الوافدين الطائرة القادمة إلى الكويت

حكومة " العاجل " لا يحدها شي .. وتملك إصدار مشاريع مراسيم تعيين قياديين لشغل الشواغر

"الدستورية" تسمح اليوم الأحد بدخول 3 مرافقين مع الطاعنين أو الوكلاء عنهم في نتائج انتخابات مجلس الأمة



إعادة النظر في عقوبات الاتجار بالمؤثرات العقلية لتندرج تحت أحكام المخدرات بعد ضبط 15 مليون قرص لاريكا في أحد المصانع المحلية نتيجة الجهود والمتابعة الحثيثة لوزير الداخلية والقيادات الأمنية

بالفيديو .. ديوان الخدمة المدنية: توجد فترة تسجيل للتوظيف مفتوحة حالياً



مريم بندق



فنّّدت مصادر خاصة في تصريحات لـ «الأنباء» الطعن الذي تنظره المحكمة الدستورية حول مرسوم ضرورة استخدام البطاقة المدنية والمناطق الجديدة التي اضيفت في الانتخابات البرلمانية.



وقالت المصادر إن هناك عدة أسباب تؤكد توافر حالة الضرورة حسب نص المادة 71 من الدستور، نذكر منها سببين جوهريين: الأول، أن اللجنة التي شكلتها الحكومة ممثلة بوزير الداخلية لمراجعة كشوف القيود الانتخابية وجدت أن أكثر من 100 ألف ناخب لديهم اختلافات في العناوين المسجلة في القيود الانتخابية عن المدونة في البطاقة المدنية، لذلك استوجب هنا إصدار مرسوم ضرورة بالاعتداد بالعناوين المسجلة في البطاقة المدنية.

وأوضحت المصادر أن السبب الثاني أن المحكمة الدستورية سبق ان أصدرت حكما عام 1٩81 بتوافر حالة الضرورة استنادا الى موافقة مجلس الأمة على مرسوم ضرورة أصدرته الحكومة، ومجلس الأمة الحالي وافق على مرسوم ضرورة الاعتداد بالعناوين المسجلة في البطاقة المدنية عند التصويت في الانتخابات.

وذكرت: هذا إلى جانب أن الطعن الثاني على مرسوم الحل بأنه غير دستوري لأنه لم يستند إلى جوهر المادة 102 من الدستور والصحيح ان مرسوم الحل استند الى المادة 107 من الدستور، وهذا وضع طبيعي للحكومة.



وجددت المصادر القول ان ما يبرر دستورية مرسوم الحل هو وجود سبب جوهري للحل.

"التواصل الحكومي": "كويت فيزا" يطبق قبل صعود الوافدين الطائرة القادمة إلى الكويت

أعلن مركز التواصل الحكومي، أنه استكمالاً لقرارات لجنة التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل التي يرأسها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد سيتم قريبا إطلاق تطبيق "كويت فيزا" و ادراج هوية العامل الذكية عبر تطبيق "هويتي" .

وحسب بيان مركز التواصل الحكومي، فإن هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق عدة أهداف أولها حماية الأسرة الكويتية من العمالة السائبة ودخولهم إلى مساكن الأسر تحت أي ذريعة، وحتى لا تتعرض الأسرة الكويتية للغش التجاري من قبل البعض ممن لا يعمل بمهنته الأساسية، وذلك من خلال الاطلاع على بيانات العمالة المستخدمة قبل السماح لهم بتنفيذ أي اعمال داخل المنازل إلى جانب الحد من التلاعب ومحاربة تجار الإقامات ممن يستغل العمالة في غير أعمالهم أو عقودهم.

وأكد بيان مركز التواصل الحكومي أن من ضمن الأهداف أيضا تأمين دخول العمالة إلى البلاد و الحد من عمليتي التلاعب والتزوير في سمات دخول الوافدين التي يتم إصدارها من وزارة الداخلية، وضمان التحقق بشكل إلكتروني سريع ودقيق قبل صعود الطائرة ودخول البلاد، وحماية المجتمع، والحد من دخول أصحاب السوابق أو المطلوبين قضائيا أو المصابين بالأمراض المعدية.

حكومة " العاجل " لا يحدها شي .. وتملك إصدار مشاريع مراسيم تعيين قياديين لشغل الشواغر

قالت مصادر خاصة لـ " الأنباء" ، إن حكومة تصريف العاجل من الأمور لا يحدها شي، وتملك صلاحيات إصدار مشاريع مراسيم تعيين قياديين لشغل الشواغر في المناصب القيادية.

"الدستورية" تسمح اليوم الأحد بدخول 3 مرافقين مع الطاعنين أو الوكلاء عنهم في نتائج انتخابات مجلس الأمة

علمت " الأنباء" أن المحكمة الدستورية ستسمح اليوم الأحد بدخول 3 مرافقين مع الطاعنين أو الوكلاء عنهم في نتائج انتخابات مجلس الأمة ، وذلك عن الدوائر الأولى والثانية والثالثة.

وبحسب قرار المحكمة ستكون فترة الاطلاع علي محاضر الفرز والتجميع التي تم ضمها من الأمانة العامة لمجلس الأمة ، من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا.



وحددت المحكمة فترة الاطلاع من 5 فبراير حتى 9 منه.



ومن الأهمية ذكر انه يمنع دخول الهواتف المحمولة داخل مقر المحكمة الدستورية أثناء فترة الاطلاع.

إعادة النظر في عقوبات الاتجار بالمؤثرات العقلية لتندرج تحت أحكام المخدرات بعد ضبط 15 مليون قرص لاريكا في أحد المصانع المحلية نتيجة الجهود والمتابعة الحثيثة لوزير الداخلية والقيادات الأمنية

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء" ، إن أحكام صنع أو ادخال الحبوب مثل لاريكا أو مادة الشبو مازالت تندرج تحت قائمة المؤثرات العقلية وليس المخدرات ، وأحكامها مخففة وأقصى عقوبة لها السجن 15 عاما رغم التأثيرات ذاتها المدمرة مثل المخدرات.

وطالبت بضرورة إعادة النظر في العقوبات المخففة لصنع و جلب المؤثرات العقلية لتندرج تحت قائمة عقوبات المخدرات بعد ضبط 15 مليون قرص لاريكا جاهزة للبيع ، وأكبر من نصف طن بودرة خام الاريكا في أحد المصانع المحلية ، نتيجة الجهود والمتابعة الحثيثة للنائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد ووكيل الوزارة الفريق أنور البرجس والقيادات الأمنية .

بالفيديو .. ديوان الخدمة المدنية: توجد فترة تسجيل للتوظيف مفتوحة حالياً

فتح موقعه الإلكتروني لتسجيل خريجي الفصل الدراسي الأول من جامعة الكويت و" التطبيقي " الراغبين في العمل بالحكومة





فتح ديوان الخدمة المدنية موقعه الإلكتروني لتسجيل الراغبين في التوظيف الحكومي بالوزارات والهيئات والمؤسسات من خريجي الفصل الدراسي الأول جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

ويأتي ذلك تأكيدا لما نشرته " الأنباء" أن التسجيل يبدأ عند الدقيقة الأولي من بعد الساعة الثانية عشرة.

وتنشر " الأنباء "خطوات تسجيل الباحثين عن عمل من خلال البوابة الإلكترونية التالية:



https://portal2.csc.gov.kw/CRSAnnounce/pages/crs_imgs/crs_index.html