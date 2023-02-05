أعلنت إدارة الطيران الأميركية إغلاق 3 مطارات بعد ورود تقارير عن إسقاط السلطات للمنطاد الصيني الذي تم رصده سابقا في المجال الجوي للولايات المتحدة، وفرض حظر جوي في محيط اسقاط المنطاد.



جاء ذلك بعدما قال الرئيس جو بايدن إن اميركا «ستتولى أمر» المنطاد الصيني، لكنه لم يوضح تفاصيل هذا الأمر.



هذا، وتفاعلت «أزمة المناطيد» بين الولايات المتحدة والصين وسط تراشق اتهامات ووصلت إلى حد تأجيل زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى بكين، معتبرا أن الحادث «عمل غير مسؤول».



وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية «الپنتاغون» أن منطاد تجسس صينيا ثانيا يحلق فوق أميركا اللاتينية، بعد رصد منطاد أول في أجواء الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم «الپنتاغون» بات رايدر في بيان: «نحن على علم بتقارير عن منطاد يحلق فوق أميركا اللاتينية. نعتبر أن الأمر يتعلق بمنطاد تجسس صيني آخر»، من دون أن يحدد موقعه بدقة.



وتستخدم كل من الولايات المتحدة والصين على مدى عشرات السنين أقمارا اصطناعية للمراقبة لمتابعة الدولة الأخرى من الجو.

ولكن المناطيد التي أطلقتها الصين في الآونة الأخيرة، التي قال مسؤول في البيت الأبيض إنها لم تكن الأولى، جعلت البعض في واشنطن في حيرة.



وقال جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق بالبيت الأبيض: «بطريقة ما فإنه أمر غير احترافي بشكل أكبر»، مضيفا: «هل الكاميرات في أقمارهم الاصطناعية ليست ذات دقة عالية بما يكفي لإرسال منطاد؟».



واعتبرت بكين أمس أن وسائل الإعلام والسياسيين في الولايات المتحدة يستغلون المزاعم الأميركية حول إطلاق منطاد تجسس صيني فوق الأراضي الأميركية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان صدر بعد إرجاء وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارة كانت مقررة لبكين، إن «بعض السياسيين ووسائل الإعلام في الولايات المتحدة استخدموا الحادثة ذريعة لمهاجمة الصين وتشويه صورتها».



وألقت الصين اللوم على الرياح في دفع ما وصفته بأنه منطاد مدني للأرصاد الجوية إلى المجال الجوي الأميركي.



وشددت الخارجية الصينية في بيانها امس على أن «الصين.. لم تنتهك أبدا أراضي ومجال أي دولة ذات سيادة». ودعت إلى الحفاظ على التواصل والتنسيق على جميع المستويات، وإدارة الملف «بطريقة هادئة وحكيمة».



وفيما أعلنت بكين أنها فقدت السيطرة على المنطاد، اغتنمت المعارضة الجمهورية القضية للتنديد بما تصفها بـ «سياسة اليد الممدودة» التي تنتهجها إدارة الرئيس جو بايدن تجاه بكين.



وكانت «الپنتاغون» قد قررت في البداية عدم اسقاط المنطاد الصيني بسبب المخاطر التي يشكلها تساقط الحطام على الناس، بحسب مسؤول دفاعي أميركي كبير.



وأضاف المسؤول: «نتخذ خطوات لحماية أنفسنا في مواجهة عملية جمع معلومات حساسة»، مشددا على «القيمة المحدودة للمنطاد لناحية جمع معلومات استخبارية».

وقال مسؤول دفاعي أميركي: «واضح أن القصد من هذا المنطاد هو المراقبة، ومساره قاده فوق عدد من المواقع الحساسة»، خصوصا قواعد جوية ومخازن صواريخ استراتيجية في ولاية مونتانا في شمال غرب الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن المنطاد دخل المجال الجوي الأميركي «قبل أيام عدة»، مضيفا أن الاستخبارات الأميركية كانت تتعقبه قبل ذلك بفترة طويلة وأن هذه ليست أول مرة.