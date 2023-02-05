ناصر العنزي - يحيى حميدان



خرج كاظمة من مواجهة القادسية بثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه بهدفين لهدف في منافسات الجولة الـ 12 لدوري زين، ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، فيما بقي الأصفر على 15 نقطة.



ونجح كاظمة في تسجيل هدف التقدم في الشوط الاول بهدف جميل من قدم شبيب الخالدي بعدما استغل مهارته داخل منطقة الجزاء وراوغ المدافع ياسر حمد وسدد الكرة في الزاوية العليا للحارس علي جراغ (19)، وتعرض كاظمة لموقف محرج بعد إصابة حارسه الاساسي حسين كنكوني وشارك بدلا منه الشاب يوسف الكندري، فيما شارك مع «الاصفر» عبدالواحد سيسكو وياسر حمد بعد التعاقد معهما، ولم يظهر القادسية خطورته بعدما تباعدت خطوطه وقلت خطورته وفوت عيد الرشيدي فرصة خطرة بعدما سدد كرة ضعيفة بيد الحارس وهو قريب من المرمى، وعليه ان يراجع مستواه، حيث انه يبذل جهدا بلا نتيجة.



وفي الشوط الثاني، أكد كاظمة تفوقه بهدف ثان سجله المتألق جاي ديمبلي بعد تحضير جيد من أحمد عرسان (50)، واستعان مدرب القادسية بوريس بونياك بلاعبيه محمود المرضي وبدر المطوع ونايف زويد في الشوط الثاني، وتمكن من تقليص النتيجة عبر المرضي (79)، وواصل الاصفر هجماته لكنه لم يحسن إنهاء هجماته كما ينبغي.



أدار المباراة الحكم اليوناني بولوس وأشهر عددا من الانذارات للفريقين.



وفي السياق ذاته، استغل الفحيحيل ظروف النصر وحقق فوزا كبيرا عليه بنتيجة 4-1 على ستاد ثامر مساء أمس ضمن مباريات الجولة 12 من دوري «زين» الممتاز. ورفع «الأحمر» رصيده إلى 15 نقطة في المركز السادس مؤقتا، فيما تجمد رصيد «العنابي» عند 14 نقطة في المركز الثامن.



سارت مجريات الشوط الأول عكس ما يتمناه النصر بشكل كامل، فالفريق ظهر بصورة باهتة وارتكب مدافعه الأيسر معاذ الظفيري خطأ في منطقة الجزاء بعرقلته لاعب الفحيحيل لويز فرناندو، ليحتسب الحكم عبدالله الكندري ركلة جزاء نفذها فواز الرشيدي بنجاح محرزا الهدف الأول لـ «الأحمر» (27).



وتلقى «العنابي» ضربتين موجعتين بعد طرد لاعبيه خالد شامان لضربه لاعب الفحيحيل نايف حميد بالكوع (31)، وناصر فالح لعرقلته مهاجم «الأحمر» البرازيلي فيتور داسيلفا بعد انفراده الكامل (42).



وفي الشوط الثاني، انهار النصر وترك الملعب لمنافسه بسبب نقصه العددي وتفوق لاعبو الفحيحيل في الاستحواذ على الكرة، ليعززوا من تقدمهم بالهدفين الثاني والثالث عن طريق اللاعب نفسه يعقوب الطراروة (56 و58)، وأضاف فرناندو الهدف الرابع بعد هجمة منظمة (65). وسجل النصر هدف حفظ ماء الوجه عن طريق البديل البرازيلي غوستافو سانتوس بعد تلاعبه بدفاع الفحيحيل (83).



الجهراء والتضامن



وتختتم الجولة الـ 12 مساء اليوم بلقاء يجمع الجهراء برصيد 16 نقطة مع التضامن بـ 13 نقطة على ملعب مبارك العيار، في سعي الفريقين لتعزيز نقاطهما بعدما فاز الجهراء في آخر مباراة له على كاظمة 3-1، فيما خطف التضامن نقطة ثمينة من الكويت المتصدر بتعادله بدون أهداف، لذلك ستكون المباراة متكافئة بين الطرفين اليوم.



