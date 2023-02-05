عبدالكريم أحمد

عقدت محكمة الجنايات اليومـ أولى جلساتها لمحاكمة مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق سعدون حماد وثلاثة عاملين في حملته الانتخابية ومواطنتين بقضية شراء الأصوات.

وقررت المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار فوزان العنجري تأجيل الدعوى إلى الثلاثين من شهر أبريل المقبل لتقديم الدفاع وصرحت بتصوير الأوراق، وأمرت برفع قرار منع السفر عن جميع المتهمين.

وتخللت جلسة اليوم سؤال المحكمة لحماد عن تهمة التوسط لشراء أصوات انتخابية لصالحه، وعامل وعاملتين في حملته عن تهمة مساعدته بشراء الأصوات، وناخبة عن قبول مبلغ 1000 دينار مقابل بيع صوتها، ومواطنة عن المساعدة بالشراء من خلال تأجير منزلها لهذا الغرض، إلا أنهم أنكروا الاتهامات.

وقال وكيل حماد والمتهم الثاني المحامي محمد ناصر العتيبي إن المحكمة قبلت طلبه برفع أمر منع السفر عن المتهمين، مشيرا إلى أنه سيقدم خلال الجلسات المقبلة ما يثبت براءتهم مما أسند إليهم من اتهامات.