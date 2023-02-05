دمشق- هدى العبود



حجزت سورية مقعدا لها في أنشطة مهرجان «سينمانا» السينمائي في سلطنة عمان بدورته الرابعة، ويستمر حتى 8 الجاري في محافظتي مسقط ومسندم، وشاركت المؤسسة العامة للسينما في المهرجان من خلال 3 أفلام، هي «الحكيم» و«فيلم طويل جدا» و«عنه».



ومن المقرر تكريم الفنان السوري القدير دريد لحام إلى جانب عدد من الفنانين العرب خلال المهرجان، إضافة إلى تقديمه ورشة عن فن التمثيل السينمائي، يشارك فيها الفنان طالب محمد، كما سيقدم المخرج باسل الخطيب ورشة في الإخراج السينمائي.



وتشارك 17 دولة في المهرجان، وستقام فيه مسابقتان، واحدة للأفلام الطويلة بمشاركة 10 أفلام، وأخرى للأفلام القصيرة بمشاركة 43 فيلما.



يذكر أن جوائز عديدة تقدم في المهرجان، ففي مسابقة الفيلم الطويل توجد جائزة الإبداع ولجنة التحكيم الخاصة، وأفضل ممثل وأفضل ممثلة وشهادة تنويه، بينما مسابقة الأفلام القصيرة تقدم جائزتين وجائزة لجنة التحكيم وجائزة التميز وجائزة القدس.