ترقب حسم الدوام المرن جزئياً مع جاهزية الإحصاءات حول الجهات الحكومية ذات الكثافة العالية في أعداد الموظفين

للراغبين في التوظيف الحكومي: هذه آلية تحديد الجهات الراغبين في العمل بها

مطالبات لوزير الصحة بإعادة تفعيل قرار باسل الصباح السماح للحالات الطارئة بمراجعة أي مركز صحي ومستشفى عام في جميع المناطق

مريم بندق

علمت «الأنباء» أن مجلس الوزراء يستعد لاتخاذ إجراءات تمهد لإصدار القرارات المطلوبة لتنفيذ أحكام القانون رقم 74 لسنة 2020 بشأن تنظيم وإعادة التوازن إلى التركيبة السكانية، بعد إنجاز مشروع مرسوم اللائحة التنفيذية للقانون، التي ستعرض على المجلس لاتخاذ ما يلزم نحو تحديد سقف أعلى للعمالة الوافدة في ضوء نظرة أكثر شمولية لاحتياجات خطة التنمية مدعومة بتقدير الاحتياج.

وينتظر أن يصدر مجلس الوزراء الآليات والأدوات والضوابط المطلوبة لمعالجة الاختلالات، كما يصدر المجلس قرارات تنفيذية سنوية متى دعت الحاجة إلى ذلك لوضع اللائحة موضع التنفيذ.

وعلمت «الأنباء» أيضا أن اللائحة التنفيذية تتضمن العديد من الضوابط، فهي تراعي أعداد العمالة الوافدة بالنظر إلى متطلبات الخطة الزمنية الوطنية للتنمية الشاملة واحتياجاتها من هذه الأعداد، وتحدد الفئات المستثناة في ضوء هذه الاحتياجات، وسياسات حظر تحويل العمالة الوافدة بين القطاعات المختلفة، على أن يلي ذلك تحديد مخرجات التعليم من مؤسسات وبعثات التعليم العالي واستكمال خطة إحلال العمالة الوطنية محل الوافدة التي تم وضع سقف أعلى لها.

وبحسب مصادر خاصة، فإن ربط وضع سقف أعلى للعمالة الوافدة اعتمادا على نظرة واسعة أكثر شمولية متقدمة لاحتياجات خطة التنمية من العمالة الوافدة ستكون خطوة متقدمة مدعومة بتقدير الاحتياج في القطاع الخاص.

ولفتت مصادر أخرى إلى ضرورة مراعاة العمالة الفنية مثل الخياطين والصيادين وعمال المقاولات بعد تسجيل ارتفاع تكلفة هذه العمالة بعد قرار عدم تجديد إقامات من بلغ 60 عاما لحاملي الشهادة الأقل من الجامعية واضطرار الكثيرين إلى المغادرة، واستدراك هذا الأمر بعد توجيه مجلس الوزراء وإيجاد معالجة تضمنت فرض رسوم للتجديد والتأمين الصحي الخاص عليها.



ترقب حسم الدوام المرن جزئياً مع جاهزية الإحصاءات حول الجهات الحكومية ذات الكثافة العالية في أعداد الموظفين

أعلنت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ " الأنباء" ، أن هناك ترقبا لحسم مجلس الخدمة المدنية الدوام المرن مع عودة الازدحام المروري بعد استئناف الدراسة في المدارس والجامعات، مثمنة جهود رجال المرور في إعادة الانسيابية بحركة المرور والحيلولة دون حدوث عرقلة أو إعاقة.

ولفتت المصادر إلى إمكانية حسم الدوام المرن جزئيا بحيث يطبق في الوزارات ذات الكثافة العالية في أعداد الموظفين خصوصاأن الإحصاءات متوافرة و جاهزة لاتخاذ قرار من مجلس الخدمة المدنية ".

ويهدف الدوام المرن إلى تخفيف الازدحام المروري وزيادة انسيابية الحركة المرورية وتخفيف الضغوط على رجال المرور وتحسين بيئة العمل.

للراغبين في التوظيف الحكومي: هذه آلية تحديد الجهات الراغبين في العمل بها

أوضحت مصادر مختصة في تصريحات خاصة لـ " الأنباء"، أن ميزة ترشيح الراغبين في التوظيف الحكومي في تحديد الجهات الراغبين في العمل بها مازالت متاحة.

وبينت المصادر أن تدوين الجهة المراد العمل بها يتم إلكترونيا بعد أن ينجز ديوان الخدمة المدنية مراجعة المستندات الثبوتية التي تم إدخالها من قبل الراغبين في التوظيف.

مطالبات لوزير الصحة بإعادة تفعيل قرار باسل الصباح السماح للحالات الطارئة بمراجعة أي مركز صحي ومستشفى عام في جميع المناطق



قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل "الأنباء" ، إن الأمر الواقع في المراكز الصحية الأولية والمستشفيات العامة مع الحالات المرضية الطارئة وخصوصا الأطفال ، يحتاج من وزير الصحة د. أحمد العوضي ، لإعادة تفعيل قرار وزير الصحة الأسبق الشيخ د. باسل الصباح ، والذي ينص على السماح لأصحاب الحالات الطارئة بمراجعة أي مركز صحي ومستشفي عام في جميع المناطق بعد الساعة الواحدة ظهرا ، من دون الربط بالمركز الصحي أو المستشفى التابع لعنوان السكن.