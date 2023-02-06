

استقبل المستشار في ‫الديوان الأميري‬ الشيخ‬ فيصل الحمود الباحث د.فهد الظفيري الذي أهداه نسخة من رسالة الدكتوراه.



‎وأكد الشيخ فيصل خلال اللقاء الحرص على ترجمة توجيهات القيادة السياسية بدعم أبناء الكويت في جميع المجالات، مشيرا إلى أن هذه الرسالة محل تقدير لكل شباب الكويت‬⁩ المجتهدين الذين يسعون دائما نحو التفوق والنجاح وتحصيل المراكز المتقدمة وهي محل افتخار، فبكم يبنى مستقبل الأوطان وبكم ترتقي الدول والشعوب والأمم.



بدوره، شكر د.الظفيري الشيخ فيصل الحمود على حفاوة الاستقبال والتشجيع الكبير الذي لمسه منه في سبيل المثابرة والاجتهاد واستمرار العطاء.