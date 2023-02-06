فاز النائب سامي الجميل برئاسة حزب «الكتائب اللبنانية» للسنوات الـ 4 المقبلة، وقد نال 357 صوتا من المقترعين، فيما نال عبدو كحاله 22 صوتا.



وجاءت النتيجة على الشكل الآتي:



- سامي الجميل: 357 صوتا.



- عبدو كحاله: 22 صوتا.



- ورقة ملغاة: 5.



- ورقة بيضاء: 2.



وبدأ الكتائبيون امس بالتوافد إلى بيت الكتائب المركزي في الصيفي للإدلاء بصوتهم في العملية الانتخابية لاختيار اعضاء القيادة الكتائبية، وذلك في اليوم الثالث من المؤتمر الكتائبي العام بعد أن تحول إلى هيئة ناخبة.



هذا وفاز نائب رئيس الحزب الأول النقيب السابق المحامي جورج جريج بالتزكية، إلى جانب أعضاء لجنة مجلس الشرف ولجنة الرقابة المالية.