كلنا ثقة بمنتسبي القوة الجوية وبتحملهم لدورهم المهم وما يتطلبه من مضاعفة للجهد والعطاء

الترقيات التاريخية التي شهدتها القطاعات العسكرية مؤخراً تهدف إلى إفساح المجال أمام الشباب من أبناء الوطن لتسلّم زمام القيادة والعمل والمبادرة



أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد حرصه وتمسكه الشديدين على ترجمة التوجيهات السامية لقيادتنا الحكيمة، والرامية إلى تقديم جميع أشكال الدعم والرعاية لمنتسبي القوات المسلحة، وهو الأمر الذي تم العمل به فعليا من خلال اعتماد حركة الترقيات التاريخية التي شهدتها القطاعات العسكرية بالبلاد مؤخرا والتي تهدف إلى إفساح المجال أمام الشباب من أبناء الوطن لتسلم زمام العمل والقيادة والمبادرة.



جاء تصريح الخالد خلال الزيارة التفقدية التي قام بها إلى قاعدة علي السالم الجوية، حيث كان في استقباله لدى وصوله مساعد آمر القوة الجوية اللواء الركن بندر المزين وعدد من كبار الضباط بالقوة، وقد استهلت الزيارة بتقديم إيجاز عن طبيعة المسؤوليات والمهام والواجبات المناطة بالقاعدة، بالإضافة إلى استعراض برامج التحديث والتطوير والخطط التدريبية التي يتم إعدادها بهدف تمكين منتسبيها من أداء أعمالهم وتنفيذ مهامهم وواجباتهم بكل كفاءة واقتدار.



بعد ذلك قام الوزير بجولة في القاعدة، استعرض خلالها عددا من الطائرات، كما استمع إلى شرح مفصل حول المهام والأدوار المسندة لهذه الطائرات وحجم القدرات والإمكانيات الفنية التي تتمتع بها، ودورها في دعم ومساندة منظومة الطيران للقوة الجوية الكويتية، بالإضافة إلى التعرف على مراحل الإعداد والتأهيل والتدريب الخاصة بالطيارين والأطقم الفنية العاملة عليها.



وفي ختام زيارته أعرب الخالد عن اعتزازه وفخره بالدور المشرف والبطولي لمنتسبي القوة الجوية، داعيا إياهم إلى مضاعفة الجهد والعطاء والبدل والسعي إلى تعزيز آلية التنسيق والتعاون مع مختلف القطاعات العسكرية في البلاد، وذلك عبر منظومة عمل مشتركة ومنسجمة، تهدف إلى المحافظة على أمن البلاد وسلامة أجوائها، متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد والعمل لما فيه خير ورفعة وعزة وطننا الغالي في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله ورعاهما ووفقهما لما يحبه ويرضاه.