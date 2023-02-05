الضميخي: هدفنا إقامة فعاليات رياضية للوصول إلى مجتمع رياضي خالٍ من الأمراض

المجيبل: البطولة تأتي في إطار دعم أسلوب ونمط حياة صحي يعزز مؤشر جودة الحياة ويجعل الرياضة أسلوب حياة في المجتمع





عقد الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع مؤتمرا صحافيا أمس في مقر الهيئة العامة للرياضة حضره كل من الأمين العام للاتحاد د.متعب الضميخي ورئيس لجنة الأنشطة عبدالعزيز المجيبل، ورئيس قسم الأنشطة والفعاليات الرياضية في الهيئة العامة للرياضة مشاري المطيري، والرئيس التنفيذي لسبارتن ريان يعقوب أغا، وتم خلال المؤتمر التطرق للعديد من الأمور المتعلقة بأنشطة الاتحاد، لاسيما بطولة سبارتن التي ستقام في 11 فبراير الحالي في ستاد جابر الدولي.

إلى ذلك قال الأمين العام للاتحاد الكويتي للرياضة للجميع د.متعب الضميخي انه تم اليوم الإعلان عن موعد إقامة فعالية بطولة سبارتن في 11 فبراير المقامة في ستاد جابر الدولي، مشيرا إلى أن دور الاتحاد إيجاد فرص للرياضيين سواء المواطنون او المقيمون للمشاركة في هذه الفعاليات للوصول إلى مجتمع صحي خال من أمراض العصر.

وأشار إلى انه تم فتح المجال أمام جميع القطاعات للمشاركة في هذه الفعالية سواء القطاعات العسكرية أو المدنية والقطاع الخاص، إضافة إلى جميع شرائح وفئات المجتمع كبارا وصغارا، ذكورا واناثا، متمنيا تحقيق الأهداف المرجوة تماشيا مع السياسة العامة للاتحاد وهي إيجاد مجتمع رياضي بعيدا عن الرياضات التنافسية.

ولفت إلى ان الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع لديه العديد من الأنشطة التي سيقيمها خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى الحملات التوعوية التي تقوم بها لجنة التوعية الصحية في الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع من خلال التواصل مع الناس وتثقيفهم صحيا، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص والجمعيات التعاونية ووزارة الصحة.